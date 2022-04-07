Talimat Başkan Erdoğan'dan! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: Ucuz et satışı başladı

Kurban Bayramı için de aynı şekilde mevcut stoklarımız yeterli. Kurbanla ilgili de üreticilerimizin bu mevcut piyasa şartlarını da dikkate alarak, et fiyatları da üreticimizi memnun eder düzeyde. Buradan hareketle de buraya olan ilgilerini sürdüreceklerini düşünüyoruz.

ORMAN YANGIN TEDBİRLERİ

Çok köklü, organize, işin nasıl yapılacağını bilen bir orman teşkilatımız var. Bütün orman kahramanları diyoruz, gönlümüz onların da şehit olarak anılmasından yana. Şu anda 55 helikopter, 20 tane uçakla ilgili yürüttüğümüz çalışmalarımız bitme aşamasına geldi.

Türkiye'de yılda ortalama 3 binin üzerinde yangın oluyor. Ama vatandaşlarımız bunun 10-15'ini duyuyor. Vatandaşlarımızın endişe etmesine gerek yok. Biz bu tür sıkıntılara karşı teyakkuz halindeyiz. Üç aşama var burada. Bir önleme, iki söndürdü ve üçüncüsü rehabilitasyon."