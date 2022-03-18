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    • 18.03.2022 15:01
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    Son dakika: DİAYDER davasında flaş gelişme: İki İBB çalışanı hakkında savcılığa ihbarda bulunulmasına karar verildi

    Son dakika haberi... Terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu bilinen DİAYDER ile CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) çalışanlarının da aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme duruşmada tanık olarak dinlenen iki İBB çalışanı hakkında tutuklu sanık DİAYDER Başkanı Ekrem Baran ile telefon görüşmeleri olduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunulmasına karar verdi.

    İBB’li DİAYDER davasında flaş gelişme

    PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada, tanık olarak dinlenen İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ve İBB İnanç Masası Sorumlusu Nilüfer Taşkın hakkında mahkeme savcılığa ihbarda bulunulmasına karar verdi.

    Mahkeme, tutuklu sanıklardan Aydın Ayhan ve Mehmet İnan hakkında yurt dışı yasağıyla tahliyelerine karar verdi. DİAYDER Başkanı Ekrem Baran'ın aralarında bulunduğu 4 sanığın ise tutukluluğunun devamına karar verildi.

    "YARDIM TALEBİ OLMUŞ"
    Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'na bağlı çalıştığını söyleyen Taşkın, "İbadethanelerden gelen talepleri karşılıyoruz. Gelen yardım taleplerini ilgili birimlere yönlendiriyordum. Sanık Ekrem Baran ile görüştüm. Büyükşehir'den yardım talebi olmuş. Konuyla ilgili bilgi almak istedi. Sadece bu konuyla ilgili koordinasyonu sağladım. Kendisine bilgi aktardım. Ekrem Baran'ı o çerçevede tanıyorum. Belli bir miktarda yardım yapılabileceğine dair bilgi geldi" dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: DİAYDER davasında flaş gelişme: İki İBB çalışanı hakkında savcılığa ihbarda bulunulmasına karar verildi
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