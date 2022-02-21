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    • 21.02.2022 19:43
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    • 21.02.2022 19:47
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    PKK bağlantılı DİAYDER davasında dikkat çeken karar! İBB daire başkanları Yavuz Saltık ve Nilüfer Taşkın dinlenecek

    CHP'li İBB'de kadro verildiği gündeme gelen PKK bağlantılı Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne (DİAYDER) açılan davanın ikinci duruşması tamamlandı. Mahkeme heyeti ikinci duruşmada bir dizi önemli kararlar aldı. Heyet, sanıkların bir kısmına İBB’de özel olarak kadro verildiği konusunda iddialar bulunması ve aynı zamanda sanıklar ile telefon tapelerinde isimleri geçmesi nedeniyle İBB İnanç Masası Sorumlusu Nilüfer Taşkın ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın tanık olarak dinlenmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

    İBB daire başkanlarına mahkeme yolu gözüktü

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kadro verildiği gündeme gelen PKK bağlantılı Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne (DİAYDER) açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

    İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında sanıkların savunma ve sorguları tamamlandı. Bir sonraki duruşmayı 18 Mart'a erteleyen mahkeme heyeti, bir dizi önemli kararlar aldı.

    3 TAHLİYE 6 TUTUKLULUK DEVAMI KARARI
    Heyet, tutuklu sanıklardan Sefa Mehmetoğlu, Nezir Erdemci, Enver Karabey'in tahliyelerine karar verdi.

    Ekrem Baran, Ali Fuat Hatip, Aydın Ayhan, Hafit Tunç, Mehmet Emin Aslan ve Mehmet İnan'ın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

    İBB SORUMLULARI DİNLENECEK
    Sabah'ta yer alan bilgiye göre Mahkeme heyeti adı geçen sanıkların bir kısmına İBB'de özel olarak kadro verilmesi ve sanıklar ile telefon tapelerinde isimleri geçmesi nedeniyle İBB İnanç Masası Sorumlusu Nilüfer Taşkın ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın tanık olarak dinlenmelerine karar verdi.

    TAŞKIN VE SALTIN MAHKEMEDE HAZIR BULUNACAK
    Heyet, Taşkın ve Saltık'ın bir sonraki duruşmada hazır bulundurulmaları için İBB'ye müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.

    İBB'NİN GASSALLARI
    Dernek üyesi bazı sözde din adamlarının, dernek referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak girdikleri ortaya çıkmıştı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İBB'ye sokulan dernek üyelerinin maaşlarının bir kısmını dernek üzerinden terör örgütüne aktardığı kaydediliyor. İddianamede, 2008 yılında PKK tarafından kurulan DİAYDER'in amacının, Kürt vatandaşların dini inanç ve duygularını sömürüp terör örgütüne sempati duymalarını sağlamak olduğu belirtiliyor.

    KANDİL'DEN TALİMAT
    İddianamede, sözde din adamı görünümlü örgüt üyelerinin kendi mescitlerinde vaazlar verdikleri, bazı vaazlara Kandil'den gelen örgüt yöneticilerinin de katıldığı anlatılıyor. Derneğin, "Diyanet (Devlet) camilerine gitmeyin" çağrısıyla bildiri yayınlandığı da iddianamede vurgulanıyor.
    Dernek üyesi bazı sözde din adamlarının, dernek referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak girdikleri ortaya çıkmıştı. İddianamede, İBB'ye sokulan dernek üyelerinin maaşlarının bir kısmını dernek üzerinden terör örgütüne aktardığı kaydediliyor.

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    Haberler Güncel PKK bağlantılı DİAYDER davasında dikkat çeken karar! İBB daire başkanları Yavuz Saltık ve Nilüfer Taşkın dinlenecek
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