Ankara’daki Gezi eylemleri davasında ek mütalaa

Ankara'daki Gezi eylemleri nedeniyle 26 sanık hakkında, 2016 yılında dava açıldı. Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcılık, 2020 yılında esasa ilişkin mütalaasını sunarak, sadece 1 sanığa 'örgüt üyeliği' suçundan ceza talep ederken, 25 sanık hakkında ise aynı suçtan beraat talep etti. 2 yıl önceki mütalaada sanıkların 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'terör örgütünün propagandasını yapma', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' ve 'mala zarar verme' suçlarından ceza istendi. Devam eden yargılamada mahkeme heyeti, sanıkların HTS kayıtlarını aldırarak, bilirkişi incelemesi yaptırdı.