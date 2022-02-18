DEVA Partili casus Metin Gürcan'dan PKK ihaneti: Terör örgütünden "kürt isyancılar" olarak bahsetti!

İrtibat halinde olduğu yabancı istihbaratçılara para karşılığında 'devlet sırrı niteliğindeki' bilgileri satan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan hakkında müebbet ve 35 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. Gürcan'ın Türkiye'nin askeri sırlarını ifşa ettiği kaydedilirken, düzenlenen operasyonlara ilişkin de devlet sırrı niteliği taşıyan bilgileri rapor halinde sattığı aktarıldı.
MİT raporunda, 'Türkiye Haftası: Ekim 10-Ekim 16' isimli doküman incelemesine ilişkin, "Cezayir ve Etiyopya'ya yönelik askeri ticaretimiz ile Özel Kuvvetler Komutanlığımızın yerleştirildikleri bölgelere ilişkin 'konumu elverişli insan kaynakları (açık olmayan ) marifetiyle derlendiği anlaşılan, Türkiye'nin askeri hareketliliği ile askeri, teknolojik ticari faaliyetlerine ilişkin devlet sırrı niteliğinde gelişmelerin tek bir rapor içeriğinde yabancı unsurlara sunulduğu görülmüş olup bahsi geçen faaliyetin milli güvenlik açısından tehdit teşkil ettiği" ifadeleri kullanıldı.
ASKERİ HAREKETLİLİKLERİ RAPORLAMIŞ
Türkiye'nin farklı ülkelerdeki askeri hareketliliği, TSK unsurlarının konuşlandırıldıkları bölgeler, sayıları, askeri işbirlikleri ve istihbari faaliyetlere ilişkin devlet sırrı niteliğindeki bilgileri tek bir raporda derleyerek paylaştığı tespit edilen Gürcan'ın Libya politikası ile TSK'nın Suriye bölgesine ilişkin askeri hareketlilikleri ve bunların ne anlama geldiğine dair bilgileri bölgedeki yerel unsurlardan da yararlanarak üçüncü ülkelere aktardığı belirtildi.