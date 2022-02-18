DEVA Partili casus Metin Gürcan'dan PKK ihaneti: Terör örgütünden "kürt isyancılar" olarak bahsetti!

ASKERİ SIRLARI İSTİHBARAT DERGİSİ İLE PAYLAŞMIŞ

Gürcan'ın yabancı bir istihbarat dergisi editörü ile yaptığı görüşmede, editörün, dokümanın bazı bölümleri hakkında "Kaynak güvenliği için mi bu kadar veri iletiyorsun, daha spesifik olabilir miyiz, bilgileri nereden aldın, raporlanıp raporlanmadığını nereden bileceğiz" şeklinde sorular yönelttiği, Gürcan'ın ise "Bilgileri Ankara ve Kilis'teki yerel kaynaklarından aldığını, bilgilerin raporlanmadığını (açık kaynaklarda yer almadığını)" ifade ettiği kaydedildi.