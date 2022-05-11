Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan DEVA Partili casus Metin Gürcan'ın tahliyesine itiraz

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde basın ve izleyicilere kapalı olan duruşmaya, tutuklu sanık DEVA Partili Metin Gürcan ve avukatları katıldı.
Önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından sanık ve taraf avukatları savunma yaptı.
Sanık avukatları, kamu kurumlarından gelen cevabi yazıların lehlerinde olduğunu, böylece suça konu bilgilerin "gizlilik" ya da "özel bilgi" içermediğinin ortaya çıktığını savundu.
TAHLİYE KARARI
Dosyaya kazandırılan yeni deliller ışığında suçun vasıf ve mahiyetinin değişebileceğini belirten avukatlar, Gürcan'ın tahliyesini istedi.
Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, yurt dışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak sanık Gürcan'ın tahliyesine karar verdi.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: YENİDEN TUTUKLAYIN
Bu gelişmenin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve mahkemenin Metin Gürcan lehine verdiği tahliye kararına itiraz etti.
İtiraz dilekçesinde dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkat çekilerek adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Gürcan'ın yeniden tutuklanması istendi.
Ankara 26. Ağır Mahkemesi, başsavcılığın bu talebini reddetmesi halinde nihai kararı vermesi için dosyayı Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderecek.