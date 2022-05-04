SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi 27 milyonu çöpe attı! Şentepe teleferiği yeniden bozuldu

ÜNAL: SİSTEMİ BOZDULAR, ŞİMDİ DE, DİKİŞ TUTMUYOR...

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Yenimahalle Şentepe teleferiğinin bu kadar uzun süre çalıştırılmamasının kalıcı ve daha büyük sorunlara neden olacağına ilişkin açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.

Fatih Ünal, şunları söyledi: "2 yıldır kapalı tuttukları Şentepe teleferiğini 'Büyük tamirat yaptık' diyerek geçen günlerde açan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yine bakım nedeniyle hattı kapattığını açıkladı. Defalarca dile getirdik. Sistemin bu kadar uzun süre çalıştırılmaması kalıcı ve daha büyük sorunlara neden olur diye."

"Maalesef dediğimiz gibi de oldu. İlk önce halat problemi diyerek uzun bir süre açamadıkları teleferik hattını şu anda da düzgün bir biçimde çalıştıramıyorlar. Bozdukları Sistem bir türlü dikiş tutmuyor."