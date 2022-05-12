BAE’de zorunlu askerlik süresi 11 aya indirildi!

Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Savunma Bakanlığı'nın, Abu Dabi Veliaht Prensi ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Muhammed bin Zayid'in talimatları doğrultusunda zorunlu askerlik süresinde değişikliğe gittiği belirtildi.
Lise ve yüksekokul mezunları ile kadın askerler için hizmet süresinin artık 11 ay olacağı duyurulan haberde, lise tahsili olmayan erkekler için ise askerlik süresinin 3 yıl olacağı belirtildi.
Başka ülkelerdeki askerlik tecrübeleri üzerinde araştırmalar yapılarak değişikliğe gidildiğine işaret edilen haberde, yürürlüğe girecek yeni uygulamayla askerlere daha fazla eğitimle yetenek kazandırmanın amaçlandığına vurgu yapıldı.