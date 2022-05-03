CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin '5 ayda bitireceğiz' dediği kavşakta 8 aydır çalışmalar devam ediyor

Vatandaşlar trafik çilesi yaşadıklarını ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın acilen Turan Güneş Bulvarı TRT önü ve Panora katlı kavşağını acilen yapması gerektiğini söyledi. İşi özel bir şirkete vermesine rağmen Büyükşehir Belediyesi'nin kepçe ve kamyonları inşaata destek verdi. Buna rağmen inşaat bir türü hızlanmadı. Sabah'ta yer alan habere göre, vatandaşlar ve siyasiler gecikmeye tepki gösterdi.

Murat Akça (AK Parti Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi): Ankaralılar için kâbusa dönen bir süreç oldu. İhalenin iş bitirme süresi 150 gün ve bugün geldiğimiz noktada iş teslim süresinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçti. Kanan Garip: Melih Gökçek'i arayın, köprü nasıl yapılır nasıl biter? Siz bu işi yapamıyorsunuz.