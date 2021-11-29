CHP'li Canan Kaftancıoğlu yalancılıkla suçladığı Bakan Koca'ya teşekkür etti: Yüzü kızarmayacak nasıl olsa

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüse yakalanan anne ve babasıyla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti. Kaftancıoğlu, birkaç ay önce Bakan Koca'yı yalancılıkla itham etmiş ve "Yüzü kızarmayacak nasıl olsa" ifadelerini kullanmıştı.