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    • Güncel
    • 29.11.2021 20:27
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    • 29.11.2021 20:41
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    CHP'li Canan Kaftancıoğlu yalancılıkla suçladığı Bakan Koca'ya teşekkür etti: Yüzü kızarmayacak nasıl olsa

    Devlete seri katil diyen, polise hakaret eden, kutsal değerleri ayaklar altına alan ve teröristlere destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yeni tip koronavirüse yakalanan anne ve babasıyla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti. Kaftancıoğlu, daha önce Bakan Koca'yı yalancılıkla itham etmiş ve "Yüzü kızarmayacak nasıl olsa" ifadelerini kullanmıştı.

    takvim.com.tr
    Yüzü kızarmayacak nasıl olsa!

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüse yakalanan anne ve babasıyla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti. Kaftancıoğlu, birkaç ay önce Bakan Koca'yı yalancılıkla itham etmiş ve "Yüzü kızarmayacak nasıl olsa" ifadelerini kullanmıştı.

    BAKAN KOCA'YA TEŞEKKÜR ETTİ
    Bakan Koca'nın, anne ve babasının koronavirüs hastalığı sırasında ilgi ve desteğini esirgemediğini vurgulayan Kaftancıoğlu, "Sağlık Bakanı Sn.Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ederim. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Ankara Şehir ve Ordu Umut Hastanesinin tüm sağlık emekçilerine Dr. İhsan Bey ve Dr. Serkan Bey şahsında sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.



    BAKAN KOCA'YI YALANCILIKLA SUÇLAMIŞTI
    Kaftancıoğlu, 8 Mayıs 2021 tarihinde, Bakan Koca'nın "Yaz bitiminde 18 yaş ve üstü herkes aşılanabilir" açıklamasını alıntılayarak, "Yüzü kızarmayacak nasıl olsa" diyerek 'yalancılıkla' suçlamıştı.

        Kaftancıoğlu, Bakan'ı hedef alarak, "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan." demişti.

        HAZİRAN AYINDA ERİŞİME AÇILMIŞTI
        Haziran ayında, Türkiye'deki 18 yaş ve üzerindeki herkes için aşı randevu sistemi erişime açılmıştı.

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