CHP'li Canan Kaftancıoğlu yalancılıkla suçladığı Bakan Koca'ya teşekkür etti: Yüzü kızarmayacak nasıl olsa

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüse yakalanan anne ve babasıyla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti. Kaftancıoğlu, birkaç ay önce Bakan Koca'yı yalancılıkla itham etmiş ve "Yüzü kızarmayacak nasıl olsa" ifadelerini kullanmıştı.
BAKAN KOCA'YA TEŞEKKÜR ETTİ
Bakan Koca'nın, anne ve babasının koronavirüs hastalığı sırasında ilgi ve desteğini esirgemediğini vurgulayan Kaftancıoğlu, "Sağlık Bakanı Sn.Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ederim. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Ankara Şehir ve Ordu Umut Hastanesinin tüm sağlık emekçilerine Dr. İhsan Bey ve Dr. Serkan Bey şahsında sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA'YI YALANCILIKLA SUÇLAMIŞTI
Kaftancıoğlu, 8 Mayıs 2021 tarihinde, Bakan Koca'nın "Yaz bitiminde 18 yaş ve üstü herkes aşılanabilir" açıklamasını alıntılayarak, "Yüzü kızarmayacak nasıl olsa" diyerek 'yalancılıkla' suçlamıştı.