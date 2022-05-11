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    • 11.05.2022 19:40
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    Selçuk Bayraktar'dan ABD'li rakibine hodri meydan! Kısa pistli gemiler için...

    Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğe katılarak öğrencilerle konuştu. Bayraktar yaptığı konuşmada Bayraktar TB-3'lere de değindi. Bayraktar, "Bir Amerikalı firma, ‘kısa pistli gemiler için biz ilk yapacağız’ diye yayında bulundu ancak bakalım kim önce yapacak" dedi.

    Bayraktar’dan ABD’li rakibine hodri meydan

    Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İTÜ'lü öğrenciler ile Milli Teknoloji Hamlesi söyleşisinde buluştu.

    Burada Baykar'ın faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bayraktar, şu ana kadar Baykar üretimi insansız platformların ihracatı için 20'den fazla ülkeyle sözleşme imzalandığını vurgulayarak 13'ünde bu insansız platformların aktif olarak kullanıldığını söyledi.

    Baykar'ın gelirlerinin %95'inden fazlasının ihracattan geldiğini söyleyen Bayraktar, Bayraktar TB2'nin dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen ve en yüksek fiyat ve performans seviyesine sahip SİHA olduğunu belirtti.

        ABD'Lİ RAKİBİNE HODRİ MEYDAN
        Selçuk Bayraktar, sunumu esnasında yeni geliştirilen ve dünyanın kısa pistli deniz platformlarına iniş-kalkış kabiliyetine sahip olacak ilk SİHA'sı olması planlanan Bayraktar TB3'e de değindi.

        Bayraktar, "Gerçi dün bir Amerikalı firma, 'kısa pistli gemiler için biz ilk yapacağız' diye yayında bulundu ancak bakalım kim önce yapacak" dedi.

        ABD'li General Atomics şirketi tarafından geliştirilen MQ-9B STOL İHA, geçtiğimiz günlerde ilk kez kamuoyuna tanıtılmıştı.
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        Bayraktar’dan ABD’li rakibine hodri meydan
        Haberler Güncel Selçuk Bayraktar'dan ABD'li rakibine hodri meydan! Kısa pistli gemiler için...
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