Selçuk Bayraktar'dan ABD'li rakibine hodri meydan! Kısa pistli gemiler için...

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İTÜ'lü öğrenciler ile Milli Teknoloji Hamlesi söyleşisinde buluştu.
Burada Baykar'ın faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bayraktar, şu ana kadar Baykar üretimi insansız platformların ihracatı için 20'den fazla ülkeyle sözleşme imzalandığını vurgulayarak 13'ünde bu insansız platformların aktif olarak kullanıldığını söyledi.
Baykar'ın gelirlerinin %95'inden fazlasının ihracattan geldiğini söyleyen Bayraktar, Bayraktar TB2'nin dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen ve en yüksek fiyat ve performans seviyesine sahip SİHA olduğunu belirtti.