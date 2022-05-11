Selçuk Bayraktar'dan ABD'li rakibine hodri meydan! Kısa pistli gemiler için...

Bayraktar, "Gerçi dün bir Amerikalı firma, 'kısa pistli gemiler için biz ilk yapacağız' diye yayında bulundu ancak bakalım kim önce yapacak" dedi.

ABD'li General Atomics şirketi tarafından geliştirilen MQ-9B STOL İHA, geçtiğimiz günlerde ilk kez kamuoyuna tanıtılmıştı.