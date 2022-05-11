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    • 11.05.2022 19:14
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    Acı haber Sultanbeyli'den geldi! TIR, Yunus ekibine çarptı: 1 polisimiz şehit oldu

    İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde seyir halinde olan TIR, Yunus ekibine çarptı. Acı olayda 1 polisimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    TIR, Yunus ekibine çarptı: 1 polisimiz şehit oldu

    Kaza, saat 17.00 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte bir otomobilin sıkıştırmasıyla sürücüsünün hamle yaptığı TIR, üzerinde Gökmen Baykara ve Hüseyin Duman adlı yunus polislerinin olduğu motosikletle çarptı.


    AĞIR YARALANAN POLİS KURTARILAMAYARAK ŞEHİT OLDU
    Kazanın etkisiyle motosiklet metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



    Kazada ağır yaralanan Hüseyin Duman ve bacağında kırık oluşan Gökmen Baykara ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



    Ağır yaralı polis memuru Hüseyin Duman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



        TIR SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI
        TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. TIR ise Yediemin Otoparkına çekildi. Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün ise kaçtığı öğrenildi.



        Bölgeye gelen polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.



        Kazayı gören Yakup Ayyıldız, "Işıklardan çıkan TIR, polis arkadaşlara vurdu. Şu anki durum neyi gösterir bilmiyoruz ama gerçekten çok feciydi. Oradan buraya kadar savurdu. Oradan bu yola kadar saptı. O kadar şiddetli şekilde çarptı yani. Allah yardım etsin inşallah sonu iyi olur" dedi

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