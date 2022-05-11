Acı haber Sultanbeyli'den geldi! TIR, Yunus ekibine çarptı: 1 polisimiz şehit oldu





Kazayı gören Yakup Ayyıldız, "Işıklardan çıkan TIR, polis arkadaşlara vurdu. Şu anki durum neyi gösterir bilmiyoruz ama gerçekten çok feciydi. Oradan buraya kadar savurdu. Oradan bu yola kadar saptı. O kadar şiddetli şekilde çarptı yani. Allah yardım etsin inşallah sonu iyi olur" dedi

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