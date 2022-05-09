SİHA'lara oyuncak demişti! CHP yandaşı Merdan Yanardağ Bayraktar davasını kaybedince yargıyı tehdit etti

Söz konusu kararı, 'dehşet verici ve inanılmaz bir ceza' olarak tanımlayan Yanardağ, "Biz bunu not ettik unutmayacağız ve yakanızı da bırakmayacağız. Bu devran değişecek biz bunu unutmayacağız. Bunu bir yere not edin." diye konuştu.

MİLLİ BİR İŞ YAPIYORMUŞ

Kendisinin de 'milli bir iş' yaptığını öne süren Yanardağ, "Bu mahkemenin bağımsız olduğunu söyleyenin alnını karışlarım. Ben de milli bir iş yapıyorum. Evet, Türkiye'de bu ülkeye hizmet eden, mücadele eden, hayatını koymuş bir insanım. İHA, SİHA yapıyor diye eleştirilemez mi?" dedi.