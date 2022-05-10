Survivor CHP: Elenen son isim Ekrem İmamoğlu oldu

Tezel'in konuya ilişkin yazısı şu şekilde:

"Ekrem İmamoğlu'nun canlı bomba gibi kendisini yok etmesinden sonra başta CHP'liler olmak üzere muhalif cephede Kemal Kılıçdaroğlu en makul Cumhurbaşkanı adayı olarak görülmeye başlandı. Oysa Kılıçdaroğlu, anketlerde İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın çok gerisindeydi.

İmamoğlu, Karadeniz gezisine çıkmadan önce mutlaka Kılıçdaroğlu'ndan izin almıştır. Kurt siyasetçi Kılıçdaroğlu da "Tabii Ekrem'cim Karadeniz'deki oylarımızı artırmalıyız" diyerek ona keyifle izin vermiş olmalı.

Kılıçdaroğlu, daha İstanbul'da kendini kanıtlamadan Cumhurbaşkanlığı'na oynayan İmamoğlu'ndaki kibri görmüş olmalı ki, rakibinin hata yapmasını sabırla bekledi.

Ve İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu yanıltmadı. Önce Fenerbahçe camiasıyla, Koç Ailesi ile kavga etti. En büyük destekçileri olan sosyal medya ahalisini ve CHP seçmenini çantada keklik gördü. Onları umursamadı, "Vız gelir, tırıs gider" dedi "Akıllı olun" diye parmak salladı. Yarım yamalak özür diledi. Hata üstüne hata yaptı.

Aslında CHP'de yaşananlar Survivor yarışmasını hatırlatıyor. Kendine güvenen risk alıyor ve sonunda kaybeden adayı terk ediyor.

ADAYI SON TERK EDEN

Adayı son terk eden de İmamoğlu oldu. Bundan sonra Şişli ya da Beşiktaş'ta belediye başkanlığına aday gösterilmesi bile İmamoğlu için bir başarıdır.

Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermesinde Kılıçdaroğlu'nun payı var mı bilmiyorum. Ancak Özdağ bu hamlesiyle Yavaş'ı sürekli "Ben aday olmak istemiyorum" diyen adam konumuna soktu!

Sürekli seçim kaybetmesine rağmen Kılıçdaroğlu'nun kongreler partisi CHP'de uzun yıllardır koltuğunu koruyabilmesi aslında bir başarı öyküsü.

Evet, Önder Sav'ı, Haluk Koç'u, Süheyl Batum'u, Mustafa Sarıgül'ü, büyük risk alarak Muharrem İnce'yi ve İmamoğlu'nu oyun dışı bırakmış bir siyasetçiden bahsediyoruz. Üstelik Kılıçdaroğlu, son rakibi İmamoğlu'nu kendine destekçilerine linç ettirerek bunu başardı.

Dostlar, Romalılar, kardeşlerim söyleyin buna üst düzey siyasi zekâ denmez mi? Kurt siyasetçi emin adımlarla hedefine ilerliyor!"