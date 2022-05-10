Survivor CHP: Elenen son isim Ekrem İmamoğlu oldu

CHP'deki adaylık kavgasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile açıktan savaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turu sonrası yandaşları ile girdiği tartışma sonunda büyük bir yara aldı.
'ASIL SEN YOLUMDAN ÇEKİL' MESAJI
Kılıçdaroğlu'nun 'yolumdan çekilin' çıkışı sonrası Karadeniz turuna çıkan İmamoğlu'nun bu hamlesi 'Asıl sen yolumdan çekil' mesajı olarak yorumlanırken İmamoğlu'nun İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce, Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı ve Akif Beki'den oluşan gazeteci grubuyla verdiği poz yandaşlarının tepkisini çekti.
YANDAŞLARI BİR BİR OTOBÜSTEN ATLADI
Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi sanatçı kimlikler İmamoğlu'na verdikleri destekleri geri çekeceklerini ifade etti..
Sonraki süreci yönetemeyen İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun kendisini eleştirenleri yaylım ateşine tuttu. Ongun'un "200-300 kişiler ciddiye almıyoruz" çıkışının ardından Ekrem İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözleri ipi kopardı.
SURVİVOR CHP: ELENEN GİDİYOR
Meseleyi köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir hataya düşeceğini tahmin ederek sabırla Karadeniz gezisini takip ettiğini ve CHP'nin içinde bir Survivor yarışı yaşandığı söyledi. Tezel, "Adayı son terk eden de İmamoğlu oldu. Bundan sonra Şişli ya da Beşiktaş'ta belediye başkanlığına aday gösterilmesi bile İmamoğlu için bir başarıdır." ifadelerini kullandı.