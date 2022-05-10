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    • 10.05.2022 09:28
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    Survivor CHP: Elenen son isim Ekrem İmamoğlu oldu

    CHP'deki adaylık kavgasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile açıktan savaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turu sonrası yandaşları ile girdiği tartışma sonunda büyük bir yara aldı. Meseleyi köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir hataya düşeceğini tahmin ederek sabırla Karadeniz gezisini takip ettiğini ve CHP'nin içinde bir Survivor yarışı yaşandığı söyledi. Tezel, "Adayı son terk eden de İmamoğlu oldu. Bundan sonra Şişli ya da Beşiktaş'ta belediye başkanlığına aday gösterilmesi bile İmamoğlu için bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

    Survivor CHP

    CHP'deki adaylık kavgasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile açıktan savaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turu sonrası yandaşları ile girdiği tartışma sonunda büyük bir yara aldı.

    'ASIL SEN YOLUMDAN ÇEKİL' MESAJI
    Kılıçdaroğlu'nun 'yolumdan çekilin' çıkışı sonrası Karadeniz turuna çıkan İmamoğlu'nun bu hamlesi 'Asıl sen yolumdan çekil' mesajı olarak yorumlanırken İmamoğlu'nun İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce, Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı ve Akif Beki'den oluşan gazeteci grubuyla verdiği poz yandaşlarının tepkisini çekti.

    YANDAŞLARI BİR BİR OTOBÜSTEN ATLADI
    Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi sanatçı kimlikler İmamoğlu'na verdikleri destekleri geri çekeceklerini ifade etti..

    Sonraki süreci yönetemeyen İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun kendisini eleştirenleri yaylım ateşine tuttu. Ongun'un "200-300 kişiler ciddiye almıyoruz" çıkışının ardından Ekrem İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözleri ipi kopardı.

    SURVİVOR CHP: ELENEN GİDİYOR
    Meseleyi köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir hataya düşeceğini tahmin ederek sabırla Karadeniz gezisini takip ettiğini ve CHP'nin içinde bir Survivor yarışı yaşandığı söyledi. Tezel, "Adayı son terk eden de İmamoğlu oldu. Bundan sonra Şişli ya da Beşiktaş'ta belediye başkanlığına aday gösterilmesi bile İmamoğlu için bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

        Tezel'in konuya ilişkin yazısı şu şekilde:
        "Ekrem İmamoğlu'nun canlı bomba gibi kendisini yok etmesinden sonra başta CHP'liler olmak üzere muhalif cephede Kemal Kılıçdaroğlu en makul Cumhurbaşkanı adayı olarak görülmeye başlandı. Oysa Kılıçdaroğlu, anketlerde İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın çok gerisindeydi.
        İmamoğlu, Karadeniz gezisine çıkmadan önce mutlaka Kılıçdaroğlu'ndan izin almıştır. Kurt siyasetçi Kılıçdaroğlu da "Tabii Ekrem'cim Karadeniz'deki oylarımızı artırmalıyız" diyerek ona keyifle izin vermiş olmalı.
        Kılıçdaroğlu, daha İstanbul'da kendini kanıtlamadan Cumhurbaşkanlığı'na oynayan İmamoğlu'ndaki kibri görmüş olmalı ki, rakibinin hata yapmasını sabırla bekledi.

        Ve İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu yanıltmadı. Önce Fenerbahçe camiasıyla, Koç Ailesi ile kavga etti. En büyük destekçileri olan sosyal medya ahalisini ve CHP seçmenini çantada keklik gördü. Onları umursamadı, "Vız gelir, tırıs gider" dedi "Akıllı olun" diye parmak salladı. Yarım yamalak özür diledi. Hata üstüne hata yaptı.
        Aslında CHP'de yaşananlar Survivor yarışmasını hatırlatıyor. Kendine güvenen risk alıyor ve sonunda kaybeden adayı terk ediyor.

        ADAYI SON TERK EDEN
        Adayı son terk eden de İmamoğlu oldu. Bundan sonra Şişli ya da Beşiktaş'ta belediye başkanlığına aday gösterilmesi bile İmamoğlu için bir başarıdır.
        Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermesinde Kılıçdaroğlu'nun payı var mı bilmiyorum. Ancak Özdağ bu hamlesiyle Yavaş'ı sürekli "Ben aday olmak istemiyorum" diyen adam konumuna soktu!
        Sürekli seçim kaybetmesine rağmen Kılıçdaroğlu'nun kongreler partisi CHP'de uzun yıllardır koltuğunu koruyabilmesi aslında bir başarı öyküsü.
        Evet, Önder Sav'ı, Haluk Koç'u, Süheyl Batum'u, Mustafa Sarıgül'ü, büyük risk alarak Muharrem İnce'yi ve İmamoğlu'nu oyun dışı bırakmış bir siyasetçiden bahsediyoruz. Üstelik Kılıçdaroğlu, son rakibi İmamoğlu'nu kendine destekçilerine linç ettirerek bunu başardı.
        Dostlar, Romalılar, kardeşlerim söyleyin buna üst düzey siyasi zekâ denmez mi? Kurt siyasetçi emin adımlarla hedefine ilerliyor!"

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