CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri 31 Mayıs'ta sona mı erecek?

15 Nisan 2020'de denetimli serbestlik tedbiriyle izne çıkarılan mahkumların izinlerinin 30 Kasım 2021'de sona ermesi planlanıyordu.

TBMM Genel Kurulu'nda İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlenince; meclisteki partilerin ortak önergesiyle ihdas edilen maddenin ardından, "kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.