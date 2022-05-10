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    • 11.05.2022 09:33
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    • 11.05.2022 09:33
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    CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri 31 Mayıs'ta sona mı erecek?

    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne vakit bitecek? Açık cezaevi izinleri 31 Mayıs'ta sona mı erecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. 5. Yargı Paketi'nde ceza infaz kurumlarındaki Covid 19 izinleriyle alakalı maddeye göre uzatılan cezaevi izinlerinin tekrardan uzatılacak mı merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. İşte son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

    Gün içerisinde yoğun bir şekildeAçık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. 2020 yılından bu yana koronavirüs ile mücadele eden tüm dünya gibi ülkemizde de önlemler alınıyordu. Salgın nedeniyle izinli sayılan açık cezaevi mahkumlarının cezaevi izinleri de bu kapsamda sıklıkla uzatılıyordu. 31 Mayıs'ta sona ermesi beklenen açık cezaevi izlerinin yeniden uzatılıp uzatılmadığı merak konusu oldu. Peki açık cezaevi izinleri 31 Mayıs'ta sona mı erecek?

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

    Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Koronavirüs kapsamındaki izinlerin sona ereceği tarihi açıkladı. Buna göre izinlerin uzatılma ihtimali ortadan kalktı. Güncellenen takvimle birlikte açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun cevabının hayır olduğu öğrenildi.

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü şu açıklamada bulundu:

    Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir.

    Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://Cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacaktır.

        15 Nisan 2020'de denetimli serbestlik tedbiriyle izne çıkarılan mahkumların izinlerinin 30 Kasım 2021'de sona ermesi planlanıyordu.

        TBMM Genel Kurulu'nda İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlenince; meclisteki partilerin ortak önergesiyle ihdas edilen maddenin ardından, "kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.

        Bunun üzerine, partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki pandemi izinleriyle ilgili düzenlemede değişikliğe gidildi ve izinler tekrar uzatılmasına karar verildi.
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        Haberler Güncel CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri 31 Mayıs'ta sona mı erecek?
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