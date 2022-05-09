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    Son dakika: İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması davasında yakalama kararı çıkartılan Alparslan Kuytul gözaltına alındı

    Son dakika haberi... Adana'da iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada hakkında yakalama kararı çıkartılan Alparslan Kuytul, gözaltına alındı.

    Alparslan Kuytul gözaltına alındı

    İş insanı Koray Sarısaçlı'nın geçen yıl 8 Eylül'de 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasına ilişkin açılan davada; kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Belge ve ifadelerin ardından çıkartılan karar sonrası Kuytul, sabah erken saatlerde gözaltına alındı. Yüreğir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Alparslan Kuytul, adliyeye götürüldü. Bu sırada hastane çıkışında toplanan destekçileri, Kuytul lehine slogan attı.



    Fotoğraf: Adana'da iş insanı Koray Sarısaçlı, Furkan Vakfı ile bağlantılı kişiler tarafından zorla kaçırıldı.



    Fotoğraf: İş adamı Koray Sarısaçlı

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    Haberler Güncel Son dakika: İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması davasında yakalama kararı çıkartılan Alparslan Kuytul gözaltına alındı
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