19 Mayıs - 20 Mayıs Perşembe Cuma okullar tatil mi? 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor?





18 MAYIS - 20 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının kutlandığı 19 Mayıs günü resmi tatil olacak fakat 18 Mayıs ve 20 Mayıs tarihi için herhangi bir tatil söz konusu değil.