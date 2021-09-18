İş insanı Koray Sarısaçlı, Furkan Vakfı ile bağlantılı kişiler tarafından zorla kaçırıldı

Adana'da 56 yaşındaki iş insanı Koray Sarısaçlı, daha önce 70 milyon liralık mal varlığının satışı için vekalet verdiği 3 kişi tarafından iş çıkışında kaçırıldı. Zanlıların, Sarısaçlı'nın bir dönem yöneticiliği de yaptığı Furkan Vakfı ile bağlantısı ortaya çıktı. 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si ise her yerde aranırken, kayıp olan işadamı Koray Sarısaçlı ise, polis tarafından aranıyor.

Sabah'ın haberine göre olay, 8 Eylül'de Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 'Suç Örgütü Soruşturması' kapsamında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın bir dönem yöneticiliği yapan iş insanı Koray Sarısaçlı, işyerinden çıktığı esnada yüzlerini bez parçasıyla gizleyip, ellerine eldiven 4 kişinin saldırısına uğradı. Zanlılar, Sarısaçlı'yı plakası sökülen bir otomobile zorla bindirip kaçırdı.







İhbar üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgedeki 200 güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Sarısaçlı'yı kaçıran kişilerin, yine Furkan Vakfı ile bağlantısı olan Rıdvan T. (31), Yusuf T. (33), Erol A. (34) ve Haydar A. (39) olduğu tespit edildi. Zanlıların, olaydan bir saat önce bölgeye gelip, önce aracın plakasını söktüğü, sonra da mahallede tur atıp, Sarısaçlı'yı beklediği belirlendi.







Soruşturmayı derinleştiren polis, çarpıcı detaylara da ulaştı. Koray Sarısaçlı'nın, üniversite öğrencisi olan kızı Rabia Sarısaçlı ve eski eşi Asuman Sarısaçlı'a ait yaklaşık 70 milyon lira değerinde 6 arsa ve gayrimenkul ile birlikte bir laboratuvar ve özel bir hastanenin satışı için farklı tarihlerde kendisini kaçıran Yusuf T.'ye verdiği bilgisine de ulaşıldı.







Foto: İş adamı Koray Sarısaçlı



Tüm bu bilgiler ışığında Yusuf T. ve Haydar A. ile olayda kullanılan aracın sahibi olan Erdal E. (30) düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf T. ve Haydar A. 'cebir, şiddet veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. Bu arada polis kaçırılan işadamı Koray Sarısaçlı'ya ise hala ulaşılamadı. Polis, her yerde Sarısaçlı'yı arıyor.