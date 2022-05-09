İşte "Furkancılar" adlı yapılanma ve elebaşı Alparslan Kuytul hakkındaki gerçekler! Tetikçilik, provokasyon, tahrik, istismar...

Alparslan Kuytul'un bölgesel olarak başlattığı propaganda ve destekçi kazanma faaliyetlerinin yerini 2003 yılından itibaren ülke

geneline yayılma stratejisi almıştır.



Yapılanma, Adana ilinde yoğunlaştırdığı faaliyetlerini, her bölgenin başında ayrı bir sorumlunun bulunduğu Seyhan 1-2 ve

Yüreğir 1-2 olmak üzere dört bölgeye ayırmıştır. Çevre ve komşu illerdeki faaliyetler, doğrudan Adana merkezli olarak

yürütülmekte, ülke genelinde teşkilatlanması bulunan diğer illere yönelik görevlendirmeler ise ilgili illerde faaliyet yürüten şahıslar arasından yapılmaktadır. İl sorumluları ile Adana ilinde bulunan bölge sorumluları yapı içerisinde aynı üst yapıya bağlı olarak faaliyet yürütmektedir.