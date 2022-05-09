İşte "Furkancılar" adlı yapılanma ve elebaşı Alparslan Kuytul hakkındaki gerçekler! Tetikçilik, provokasyon, tahrik, istismar...
"Furkancılar" adlı yapılanmanın elebaşı olarak bilinen Alparslan Kuytul, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'yü aklamaya çalışmasıyla, DEAŞ'lı teröristlere ve PKK/HDP'li vekillere sahip çıkmasıyla dikkat çekiyor. Tetikçi Alparslan Kuytul'un bölgesel olarak başlattığı propaganda ve destekçi kazanma faaliyetlerinin yerini 2003 yılından itibaren ülke geneline yayılma stratejisinin aldığı biliniyor. Peki Kuytul'un amacı ne? Neye ve kime hizmet ediyor? Elinde bulunduğu gücü nereden aldı ve hangi kirli tezgahlar için kullanıyor? İşte Furkancılar adlı yapılanmanın ve elebaşı Alparslan Kuytul'un kirli dosyası!
Çetesinin gerçekleştirdiği provokatif eylemlerle ve FETÖ yanlısı skandal açıklamalarla gündeme gelen Alparslan Kuytul ve örgütünün dosyası açıldı! Kuytul'un ve örgütünün sicilinde provokasyondan tahriğe, istismardan paralel yapılanmaya kadar yok yok!
İşte propaganda faaliyetlerinden eylem ve tekniklerine, din istismarından kaçakçılığa, dolandırıcılıktan paralel yapılanmaya Kuytul şebekesinin ifşası!
20 Ağustos 1965 tarihinde Adana'da doğmuştur.
İlk ve orta öğretimini Adana'da tamamlamıştır.
1988 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinden mezun olmuştur.
1993 yılında Mısır'da bulunan El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku bölümüne
kaydolmuştur.
Eğitim gördüğü esnada 1994 yılında Türkiye'de Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurmuştur.
Türkiye'ye 1997 yılında dönüş yapmış, 1998 yılından itibaren propaganda faaliyetlerine hız vermiştir.
Alparslan Kuytul "Öncü Nesil" olarak isimlendirdiği düşünce ve inançlarını benimseyen bir kitle ile toplumu
kendi ideolojisine göre düşündürmeyi amaç edinen ve bu yolda dini istismar etmekten çekinmeyen dar kapsamlı bir
hareketin başıdır.
Öncü nesil adını verdiği kadrolarını Rabbaniler olarak da tanımlamaktadır.
Yeryüzünde kâfirlere ve beşeri sistemlere karşı mücadeleyi esas aldığını iddia eden bu "öncü kadroları" yetiştirmeyi
amaç edindiğini ifade etmektedir.
Alparslan Kuytul'un bölgesel olarak başlattığı propaganda ve destekçi kazanma faaliyetlerinin yerini 2003 yılından itibaren ülke
geneline yayılma stratejisi almıştır.
Yapılanma, Adana ilinde yoğunlaştırdığı faaliyetlerini, her bölgenin başında ayrı bir sorumlunun bulunduğu Seyhan 1-2 ve
Yüreğir 1-2 olmak üzere dört bölgeye ayırmıştır. Çevre ve komşu illerdeki faaliyetler, doğrudan Adana merkezli olarak
yürütülmekte, ülke genelinde teşkilatlanması bulunan diğer illere yönelik görevlendirmeler ise ilgili illerde faaliyet yürüten şahıslar arasından yapılmaktadır. İl sorumluları ile Adana ilinde bulunan bölge sorumluları yapı içerisinde aynı üst yapıya bağlı olarak faaliyet yürütmektedir.
Alparslan Kuytul'un Mısır El-Ezher üniversitesinde öğrenim gördüğü yıllarda Mısır'daki radikal gruplardan esinlenerek Adana ilinde kurduğu "Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı" yapılanmanın merkezi konumundadır.
Furkan vakfına ait internet sitesinde vakfın, "İhtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardımlar yapmak, öğrencilere burs vermek, İslami sohbetler yapmak, konferans, kermes, gezi, geceler düzenleyerek halkın ihtiyacına cevap vermek üzere kurulduğu", amaçlarının ise "öncü bir nesil yetiştirmek" olduğu belirtilmektedir.