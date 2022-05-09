Terör örgütü PKK’ya büyük darbe: Ağrı Grubu saklandıkları inlerinde yok edildi

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi Ağrı dağı kırsalında, 19 Şubat tarihinde Hava Kuvvetleri, JİHA ve SİHA destekli "EREN KIŞ-9 (AĞRI DAĞI) ŞEHİT J.ASB.KD.ÇVŞ. EMRE DOKUMACI " Operasyonu başlatılmış, Erzurum Jardarma Bölge Komutanlığı emir komutasında; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.592 personel ve 82 tim görev almıştı.
Yürütülen operasyon kapsamında PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensupları tarafından kullanılan yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 28 metre derinliğinde ve "Y" harfi şeklindeki mağara tespit edildi. Teröristlerin barındığının belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.
MAĞARA ÇEMBERE ALINDI
Teröristlerin yaşadığı yer altındaki doğal mağara bölgesi, komandolar tarafından önce çembere alındı. Teröristlere "teslim ol" çağrıları yapıldı.
"Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından belirlenen hedeflere yakın yerler bombalandı.
80 GÜN SÜRDÜ, &NBSP;14 BİN 770 KAMYON HAFRİYAT ÇIKARILDI
100 metre uzunluğundaki mağaranın olduğu bölgede iş makinelerinin çalışabilmesi için 1,5 km yol yapıldı.
7 ekskavatör, 2 dozer, 2 rok makinesi ve teknik cihazlar bölgeye sevk edildi.