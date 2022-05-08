Ekrem İmamoğlu Nagehan Alçı üzerinden neden linç ediliyor? Fitil Kemal Kılıçdaroğlu da durduramadığı için mi ateşlendi?

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün "İmamoğlu'nu linç edenler" başlıklı yazısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha ilk cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışında nasıl bir linç kampanyasıyla karşılaştığını gördü. Bu saldırılar ona ve onun gibi düşünenlere, Başkan Erdoğan'ın 20 yıldır nasıl bir azgın azınlıkla karşı karşıya kaldığını ve ağır hakaretlere uğradığını anlatmaya yeter mi bilmiyorum, ama şunu biliyorum, bu kirli zemini bizzat bugün linç edilenler ve edenler, siyaset üretmeyerek yarattı. Siyasi sorumluları da ortada duruyor: CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...

İsimler değişse de zihniyet hiç değişmedi.

Bu zihniyet yıllar yılı dindarları, Kürtleri, Alevileri yok saydı, ötekileştirdi.

Toplumun laik-antilaik bölünmesine çanak tuttu.

Başörtüsünü siyasal simge ilan edip üniversitelerde yasakladı. Kamu alanına girmesine hiç tahammülü yoktu.

Cuntacıların sivil siyasetçileri kuşatmasına zemin hazırladı, muhtıralara destek verdi.

FETÖ'nün kirli kumpasına alet olup siyaset yaptığını sandı.

Ülkenin cumhurbaşkanına hakaret eden genci alnından öperek hakareti meşrulaştırdı.

Kutuplaşmadan şikâyet edip en kutuplaştırıcı söylemlere imza attı. Hiçbir sorunun çözülmesine yanaşmadı, çözümsüzlüğü dayattı.

Onlarca sanatçıyı "yalaka" diye yaftalayarak toplumsal ayrışmayı körükledi.

Sizden biraz farklı düşündüğünü açıklayan sanatçıların linç edilmesi karşısında sustu.

Şimdi aynı linç kampanyası bu kez kendisine yöneldi.

Davet ettiği Nagehan Alçı üzerinden akıl almaz ve öfkeli bir linç kampanyası başlatıldı.

Kimler yok ki, kahraman ilan eden Fazıl Say'dan Athena Gökhan'a, Sedef Kabaş'tan kaçak Can Dündar'a bütün "dostlarının" ne kadar tahammülsüz olduklarını bizzat yaşayarak gördü. Bugün bu linç kampanyasını yapanlar, dün daha beterini başkalarına yaptığında kimsenin sesi çıkmadı.

İmamoğlu bugün linç edenlere karşı çıkarken aynı kibirli ve öfkeli dili kullanıyor, "Vız gelir, tırıs gider" veya "Akıllı ol" diyerek o linç dilinden kurtulamıyor. Çünkü o da nefret üreten aynı siyasi zeminin ürünü.

Türkiye'nin "aydınlanmacı, çağdaş" çevresinin hali pürmelali bu, ağzını açan öfke ve nefret kusuyor. Nihayetinde olay öyle büyütülecek bir şey de değil, dün farklı düşünen bir gazeteci bugün İmamoğlu'nun otobüsüne binmiş... İyi de aynı Nagehan Alçı daha önce bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun övgüyle konuştuğu "CEHAPE Zihniyeti" belgeselinde, CHP'deki değişimi analiz eden isim değil miydi? Gazeteci-siyasetçi ilişkisi orada başlamıştı.

Şimdi ne oldu da linç ediliyor?

Acaba parti içi iktidar kavgası uzlaşmaz bir noktaya geldi ve Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'nu durduramadığı için mi böyle bir kampanyanın fitili ateşlendi?

Ne olduğunu göreceğiz ama şu gerçek bir kez daha ortaya çıktı; Birileri sizi başkan yapabilir ama lider yapamaz. Kendi sosyolojini değiştirecek siyaset üretmeden de lider olunmaz. Ve seni başkan yapanlar istemediği, sen de bu gerçeği görmediğin sürece kendi sosyolojinden bile dayak yersin.

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