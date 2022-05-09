İYİ Parti'deki kötü kavga sonrası ortalık karıştı! Teşkilatı komple dağıttılar

Edirne'de İYİ Parti Merkez ilçe başkanı Zafer Kaya, davet üzerine görüşmek üzere 11 Mart'ta Sabuni Mahallesi'ndeki partinin il başkanlığına gitti.
Kaya burada, İl Başkanı Ekrem Demir ve partinin üst kurul delegeleri Mehmet Akalın ile Tarık Aldeniz'le fiziksel müdahaleyle sonuçlanan kavgaya karıştı.
Aldığı darbelerle yaralanan Kaya, çağırılan ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili incelemelerini tamamlayan İYİ Parti Genel Merkezi, İl Başkanı Ekrem Demir, Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ve 8 ilçe başkanını görevden alarak, teşkilatları kapadı.