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    • 09.05.2022 20:09
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    İYİ Parti'deki kötü kavga sonrası ortalık karıştı! Teşkilatı komple dağıttılar

    İYİ Parti içerisinde her gün şiddetlenerek artan kavga vakalarına geçtiğimiz aylarda Edirne'de rastlandı. İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Demir ile Merkez İlçe başkanı Zafer Kaya arasında başlayan kavganın ardından parti yönetimi düğmeye bastı. Birçok ismin görevden alınmasıyla sonuçlanan kavgada teşkilat komple dağıtıldı.

    İYİ Parti’deki kötü kavga sonrası ortalık karıştı

    Edirne'de İYİ Parti Merkez ilçe başkanı Zafer Kaya, davet üzerine görüşmek üzere 11 Mart'ta Sabuni Mahallesi'ndeki partinin il başkanlığına gitti.

    Kaya burada, İl Başkanı Ekrem Demir ve partinin üst kurul delegeleri Mehmet Akalın ile Tarık Aldeniz'le fiziksel müdahaleyle sonuçlanan kavgaya karıştı.

    Aldığı darbelerle yaralanan Kaya, çağırılan ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili incelemelerini tamamlayan İYİ Parti Genel Merkezi, İl Başkanı Ekrem Demir, Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ve 8 ilçe başkanını görevden alarak, teşkilatları kapadı.

        3 İLÇE BAŞKANI SÖZÜNÜ TUTMADI
        İl Başkanı Ekrem Demir, olay sonrası kendisinin merkez ilçe hariç tüm ilçe başkanları ile birlikte genel merkeze, istifalarını verebileceklerini aktardığını anlattı.

        Demir, "Bu noktada 3 ilçe başkanı sözünü tutmadı ve istifa vermeyeceğini söyledi. Biz dilekçelerimizi genel merkeze ilettik. Sanıyorum genel merkez, dilekçelerini vermeyenleri de göz önüne alarak tüm teşkilatı görevden aldı. Biz her zaman için genel başkanımızı desteklemeye, partimizi desteklemeye devam edeceğiz, süreci sükunet içinde takip edeceğiz" dedi.

        Demir, partinin ilerleyen süreçte Edirne'de yeni yapılanmaya gitmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.
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        Haberler Güncel İYİ Parti'deki kötü kavga sonrası ortalık karıştı! Teşkilatı komple dağıttılar
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