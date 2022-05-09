Konut finansmanında 3 ayrı paket! 9 Mayıs Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor... Konut sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi!

9 Mayıs Kabine Toplantısı merakla bekleniyordu ve bugün gerçekleşti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
KONUT FİNANSMANINDA 3 AYRI PAKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde hammadde fiyatlarındaki yükselişler sebebiyle konut inşasında yavaşlama ve fiyatlarda atışlar yaşandı.
Konut finansmanında 3 ayrı paket hazırladık.
İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz
Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin amacı da döviz ve altın varlıkların Türk Lirasına dönüşünü teşvik etmektir.
Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık.