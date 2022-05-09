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    • 09.05.2022 20:37
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    Konut finansmanında 3 ayrı paket! 9 Mayıs Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor... Konut sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi!

    9 Mayıs Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bugün gerçekleşti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Konut sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi ve konut finansmanında 3 ayrı paket sunulacak. Aile Destek paketi programı başvurularının Haziran ayında yapılacağı açıklandı ve detaylara yer verildi. İlk defa konut sahibi olacaklar uygun faiz seçenekleri ile hayalindeki eve kavuşabilecek.

    takvim.com.tr
    Konut finansmanında 3 ayrı paket!

    9 Mayıs Kabine Toplantısı merakla bekleniyordu ve bugün gerçekleşti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

    KONUT FİNANSMANINDA 3 AYRI PAKET

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde hammadde fiyatlarındaki yükselişler sebebiyle konut inşasında yavaşlama ve fiyatlarda atışlar yaşandı.

    Konut finansmanında 3 ayrı paket hazırladık.

    İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz

    Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin amacı da döviz ve altın varlıkların Türk Lirasına dönüşünü teşvik etmektir.

    Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık.

        1 yıl boyunca konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli rakama kadar 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek. Böylece konut arzının artmasını, fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz.

        TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz düşük maliyetli, satış fiyatlı sosyal konut projelerine hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımız için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız."
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        Haberler Güncel Konut finansmanında 3 ayrı paket! 9 Mayıs Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor... Konut sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi!
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