





"DAHA ÖNCEDEN ONARILAN, GEÇMİŞ DÖNEMLERDE EKLENMİŞ BİR PARÇA"

Su haznesi olarak adlandırılan parçanın Osmanlı döneminden kalma bir mermer küp olduğunu ifade eden İstanbul Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü, söz konusu fotoğraflarda görülen delikli ek parçanın geçmiş dönemde de bir onarımı olduğunu açıklayarak "Adı geçen haber ve sosyal medya mecralarında bulunan fotoğraflarda görülenen delikli ek parça orijinal olmayan ve geçmiş dönemlerde eklenmiş bir parçadır" detayına dikkat çekti.