Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovunun arkasından tiyatro çıktı! Senaryo Kıvanç Zaimler görüşmesinde mi yazıldı?

CHP lideri Kılıçdaroğlu 9 Şubat gecesi Başkan Erdoğan'a "Bu zammı sen yaptın, geri almasını da bileceksin. Bu zulümden vazgeç, bırak insanlar rahat bir nefes alsın" diye seslendiği bir video ile protestoya başladı.
KANDİL SİVİL İTAATSİZLİK ÇAĞRISI YAPMIŞTI
HDP'nin Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz imzasıyla örgütlere gönderilen talimatta Kandil'den gelen talimatlar doğrultusunda sivil itaatsizlik eylemleri için çağrı yapılmıştı.
ELEKTRİĞİ KESEN ŞİRKETLE HAFTALAR ÖNCESİNDEN GÖRÜŞTÜ
Fatura çıkışının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Şubat'ta ELDER Başkanı Kıvanç Zaimler ile görüştüğü iddia edildi. Senaryonun da o görüşmede yazıldığı iddia ediliyor.