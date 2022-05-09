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    • Güncel
    • 09.05.2022 17:46
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    • 09.05.2022 17:46
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    Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski hakim Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tutuklandı

    FETÖ şüphelisi eski hakim, Yunanistan’a kaçmaya çalışırken hudut askerleri tarafından yakalandı. Söz konusu kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İHA
    FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı!
    Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı.

    Edinilen bilgiye göre, hudut askerleri Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları devriye görevi esnasında şüpheli bir şahıs yakaladı.



    Şüpheli kimlik tespiti yapılmak üzere karakola götürüldü. Yapılan incelemede Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada görevinden ihraç edilen eski bir hakim olduğu belirlenen şahıs gözaltına alındı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
    Eski hakim işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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