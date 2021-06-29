CHP'li İBB'nin deniz salyası yalanı: "Müsilaj temizliyor" dedikleri gemi 27 aydır hiç denize çıkmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (İSTAÇ) bağlı İBB Dökü-1 ve İBB Dökü- 2 gemilerinin müsilaj temizleme çalışmalarına aktif katılmadığı ortaya çıktı.
MÜSİLAJ TEMİZLİYOR DEDİKLERİ GEMİ HALİÇ'TE ÇIKTI
İki geminin, Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Haliç Tersanesi'ne çekildiği, gemilerin Eylül 2019'da tersanede yer kapladığı gerekçesiyle Eyüp Tekke Parkı'nda bulunan İBB Deniz İskelesi'ne alındığı ve 27 ay boyunca atıl durumda kaldığı öğrenildi. 22 Haziran'dan beri Atatürk Köprüsü'nün (Unkapanı Köprüsü) Kadir Has Üniversitesi'nin tarafındaki dubalara bağlı olarak duran İBB Dökü- 1 gemisini görüntünledi.
Sabah'ın haberine göre, İBB Dökü- 2 ise 25 Mayıs-24 Haziran arasında sadece birkaç kez hareket etti, daha sonra bakıma alındığı gerekçesiyle müsilaj temizleme çalışmalarına katılmadı. Bu durumgemi takip sistemi Marine Traffic'in kayıtlarında da açıkça görülüyor.