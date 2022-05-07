Ümit Özdağ'dan sığınmacılara İngiliz oyunu! Altyapıyı hazırlarlar ama kendileri görünmez

Türkiye'deki sığınmacılar üzerinden kirli bir tezgahın başına geçen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Sessiz İstila" filmini de piyasa sürdü. Bu filmle Türk toplumu kışkırtılarak Suriyeli sığınmacılara tepki göstermesi isteniyor.
Konuyu köşesine taşıyarak uluslararası aktörlere dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Bölgeyi ve geçmişte Türkiye'ye yönelik istihbarat operasyonlarını iyi bilen yazar İsmail Nacar şöyle diyor: "İngilizler gayet hesaplıdır. Altyapıyı hazırlarlar ama kendileri görünmez. Türkiye'deki Suriyelileri devreye sokarak Türkiye ile Arap coğrafyasını karşı karşıya getirmek istiyorlar. Tıpkı geçen yüzyılın başında İngilizlerin Cemal Paşa'ya yaptırdıkları gibi... Şimdi de Cemal Paşa'nın hayranı Ümit Özdağ devrede. İngiltere'deki lobi eskiden beri Özdağ'ı sever. Önümüzdeki süreçte çok daha kışkırtıcı eylemler olabilir, onun için dikkatli olmak lazım." dedi.
İşte Övür'ün bugünkü yazısı;
Seçim sürecine girildi ya, artık açık açık operasyon timleri de harekete geçti. Kirli oyunun başrolünde de tanıdık bir isim var; aylardır ırkçı fikirleriyle toplumu kışkırtan Ümit Özdağ...
Ramazan ayında da boş durmadı, sponsoru olduğunu söylediği "Sessiz İstila" filmini de piyasa sürdü.
Hayali bir tezle sadece toplumu kışkırtmak için devreye sokulmuş pespaye bir film bu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gerçeklerle ilgisi olmayan filme sert tepki verdi:
"Piyasaya sürülen 'Sessiz İstila' bir edepsizliktir, bir yalandır.
Sosyal medya üzerinden toplumu tahrik eden ve direkt hükümeti hedef alan saldırıyla karşı karşıyayız.
Bot hesaplarla kamuoyu oluşturmaya çalışılıyor." Bu filmle Türk toplumu kışkırtılarak Suriyeli sığınmacılara tepki göstermesi isteniyor. Bu konuda yalnız da değiller.
Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere birçok siyasi aktör de bu kirli alanda siyaset yapmayı Özdağ'a kaptırmamak için "yalan" üzerine yalan söylemekten çekinmiyor.
Onların amacı da farklı değil; Türkiye'yi sığınmacılar üzerinden kaosa sürüklemek.
İşte İçişleri Bakanı Soylu, bu kirli tuzağı gördüğü için isyan etti ve Özdağ'ın siyasi rolünü tarif etti: