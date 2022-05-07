Ümit Özdağ'dan sığınmacılara İngiliz oyunu! Altyapıyı hazırlarlar ama kendileri görünmez



"Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir." Aslında işin arka planında siyasi aktörleri de kullanan küresel bir operasyon var. Dikkatinizi çekmiştir, bir süre önce Başkan Erdoğan 1 milyon Suriyeli sığınmacının güvenli bölgeye taşınacağını, bunun için 8 aşamalı bir plan hazırlandığını söyledi. Ortalık büyük oranda bu planın sızmasından sonra karıştı. Çünkü bu plan ve yeni bölge politikası, sadece Esad'ı ve PKK'yı değil, hatta onlardan daha fazla ABD ve İngiltere'yi rahatsız etti.



Tıpkı "Çözüm Süreci" gibi Türkiye'nin göçmen meselesini çözmesini, özellikle 100 yıl önce bölgeyi dizayn eden İngilizler istemedi.

Bakan Soylu, TGRT'ye yaptığı açıklamada bu gerçeği şu sözlerle dile getirdi:

"Bu olayların hepsi bir merkezden yönetiliyor. Batı eksenini AB ve ABD oluşturuyor. Büyükelçilerin içinde olduğu operasyon yapılıyor.

AB, Türkiye'nin 'göçmen deposu' olmasını istiyor. Bu teklifi kaç kere getirdiler. Bizim yaptığımız insanlık yetmiyor. Tam tersini istiyorlar.

Tamamen Türkiye'yi daha sonra operasyon yapabilecekleri bir sistemin içerisine düşürmek istiyorlar." Türkiye'nin bugüne kadar 500 bin Suriyeliyi gönderdiği "güvenli bölge"ye şimdi de 1 milyon göçmen daha göndermesi ve onlara güvenli bir yaşam imkânı sunması hiçbirinin işine gelmiyor. Bu politikayı, Türkiye'nin hem Suriye'de hem de bölge halkları nezdinde itibarını artıracağı için engellemek istiyorlar.