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    • 07.05.2022 06:58
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    2.5 yıl süren projeyle onarıldı: Teröristlerin tahrip ettiği Ermeni Kilisesi Surp Giragos bugün açılıyor

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan "Sur İhya Projesi" kapsamında onarılan Ortadoğu'nun en büyük Ermeni Kilisesi Surp Giragos bugün açılıyor. Sur ilçesindeki kilise hendek olayları sırasında terör örgütü tarafından tahrip edilmişti.

    2.5 yıl süren projeyle onarıldı

    Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, hendek olayları sırasında terör örgütü tarafından tahrip edilen ve Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan "Sur İhya Projesi" kapsamında onarılan Ortadoğu'nun en büyük Ermeni Kilisesi Surp Giragos bugün açılıyor.

    Kilise, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın sağladığı 34 milyon liralık ödenekle Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak 2.5 yılda onarıldı.

    7 YIL SONRA İLK AYIN
    Kilisenin açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 85. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ile Türkiye'de yaşayan çok sayıda Ermeni vatandaşın katılması bekleniyor.



    16'ncı yüzyılda yapılan kilisede yarın 7 yıl aradan sonra ayin yapılacak. Sabah'ta yer alan habre göre, Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Ohannes Gafur Ohanyan, teröristlerin büyük oranda hasar verdiği kilisenin aslına uygun olması için en ince ayrıntıların hesaplandığını ve çalışmalar sonucu eksik bir parça kalmadığını ifade etti.

        Ohanyan, onarımın özüne uygun yapılmasının ve ibadete hazır hale getirilmesinin Ermeni cemaatini çok sevindirdiğini kaydetti.

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        Haberler Güncel 2.5 yıl süren projeyle onarıldı: Teröristlerin tahrip ettiği Ermeni Kilisesi Surp Giragos bugün açılıyor
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