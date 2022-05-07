2.5 yıl süren projeyle onarıldı: Teröristlerin tahrip ettiği Ermeni Kilisesi Surp Giragos bugün açılıyor

7 YIL SONRA İLK AYIN

Kilisenin açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 85. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ile Türkiye'de yaşayan çok sayıda Ermeni vatandaşın katılması bekleniyor.





16'ncı yüzyılda yapılan kilisede yarın 7 yıl aradan sonra ayin yapılacak. Sabah'ta yer alan habre göre, Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Ohannes Gafur Ohanyan, teröristlerin büyük oranda hasar verdiği kilisenin aslına uygun olması için en ince ayrıntıların hesaplandığını ve çalışmalar sonucu eksik bir parça kalmadığını ifade etti.