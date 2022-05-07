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    • 07.05.2022 08:59
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    AK Parti'den nefret siyasetine sert tepki: Kin tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır

    Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir. Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez. Kin ve nefret tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    AK Parti’den nefret siyasetine sert tepki

    Türkiye'de son günlerde yaşanan sığınmacı karşıtı söylem ve eylemlere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi.



    Çelik, "Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir. Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez. Kin ve nefret tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır. Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarda bir kötülük hazırlığı olduğundan emin olabilirsiniz. Vatanseverlik, nefret ve kin siyasetine geçit vermemektir. Türkiye her türlü siyasi nefret virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir." ifadelerini kullandı.

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