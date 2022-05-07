Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.05.2022 22:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.05.2022 22:27
    ABONE OL

    İstanbul'un 7 ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyon: 232 kişi yakalandı

    İstanbul'un Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan eş zamanlı uygulamada 232 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

    İstanbul’da çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı!

    Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy'de eş zamanlı asayiş uygulaması yaptı.



    232 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
    Güven Timleri Şube Müdürlüğü ile 7 ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin desteğiyle söz konusu ilçelerin sahil, iskele ve meydanlarında gerçekleştirilen denetimlerde 35'i Suriye, 122'si Afganistan, 9'u Pakistan, 14'ü Özbekistan ve 52'si diğer ülkelerden olmak üzere 232 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.



    Ayrıca, farklı 5 ilçe emniyet müdürlüğünün bölgelerinde münferit olarak yaptıkları kontrollerde de 46'sı Afganistan, 5'i Suriye ve 6'sı Pakistanlı olmak üzere 57 düzensiz göçmen yakalandı.

    Böylece 1-7 Mayıs tarihlerindeki çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 3 bin 210'a yükseldi.
        Zelenskiy’nin poları İngiltere’de 90 bin sterline satıldı
        Haberler Güncel İstanbul'un 7 ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyon: 232 kişi yakalandı
            SON DAKİKA