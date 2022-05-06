Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il Valiliğine '7-13 Mayıs Trafik Haftası' genelgesi

İçişleri Bakanlığı 7-13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla 81 İl Valiliğine genelge gönderdi.
Genelgede her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü", takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olduğu belirtildi.
Bu hafta kapsamında;
"Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla 07.05.2022 Cumartesi günü saat 11:00'de ülke genelinde eş zamanlı olarak tüm il ve ilçelerimizde vali, kaymakam ve kolluk amirlerinin katılımıyla il/ilçede belirlenen noktada medya kuruluşları da davet edilerek vatandaşlarımıza kampanya hakkında bilgilendirme yapılacak.
www.trafik.gov.tr adresi üzerinden temin edilen "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" mottosu görselleri billboardlarda ve sosyal medya platformları başta olmak üzere yerel/ulusal basın/yayın organları, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlar (otogar, havalimanı, AVM, otobüs/metro durakları vb.) ve kurumsal iletişim sayfaları vb. yerlerde kullanılacak ve asılacak.
Ayrıca 2021 yılında trafikte emniyet kemeri kullanımının teşvik edilmesine yönelik kullanılan "Bi Hareketine Bakar Hayat", "Kemerinle Yol Ver Hayata", "Kemerim Hep Aklımda Annem Hep Yanımda" ve trafikte yaya önceliği konusunda "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" ve "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" mottoları etkin olarak kullanılacak.