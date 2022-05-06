Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il Valiliğine '7-13 Mayıs Trafik Haftası' genelgesi

www.trafik.gov.tr adresi üzerinden temin edilen "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" mottosu görselleri billboardlarda ve sosyal medya platformları başta olmak üzere yerel/ulusal basın/yayın organları, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlar (otogar, havalimanı, AVM, otobüs/metro durakları vb.) ve kurumsal iletişim sayfaları vb. yerlerde kullanılacak ve asılacak.

Ayrıca 2021 yılında trafikte emniyet kemeri kullanımının teşvik edilmesine yönelik kullanılan "Bi Hareketine Bakar Hayat", "Kemerinle Yol Ver Hayata", "Kemerim Hep Aklımda Annem Hep Yanımda" ve trafikte yaya önceliği konusunda "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" ve "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" mottoları etkin olarak kullanılacak.