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    • Güncel
    • 06.05.2022 15:55
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    • 06.05.2022 15:55
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    Afganistan ve Pakistanlı videolarının yayılmasında istihbarat parmağı mı var? Deniz Ülke Arıboğan'dan çarpıcı açıklamalar

    Son 2 haftadır sosyal medya üzerinden özellikle Afganistanlı ve Pakistanlı sığınmacıların olumsuz videoları dolaşıma sokuluyor. Söz konusu videolar bazı muhalif kesimler tarafından “Ülke işgal altında” algısı için kullanılıyor. Halkı galeyana getirme amacı güden paylaşımlar ve videolar hakkında eski istihbaratçı merhum Prof. Dr. Mahir Kaynak’ın kızı Deniz Ülke Arıboğan, önceki gün çarpıcı bir paylaşımda bulundu, tweeti gündem oldu. Arıboğan, provokasyonun arkasında istihbarat servislerinin olabileceğine dikkat çekerek, “Sakin olun, tuzak var” uyarısı yaptı. Peki Arıboğan bu sözlerle ne demek istedi? İşte Deniz Ülke Arıboğan’ın takvim.com.tr’ye özel açıklamaları

    Fatma Gül
    takvim.com.tr

    Türkiye'yi karıştırmak isteyenler son günlerde sosyal medya üzerinden yeni algı operasyonlarına soyundu. Twitter, Facebook, TikTok üzerinden Afganistan ve Pakistanlı sığınmacıların olumsuz videoları dolaşıma sokulmaya başlandı.

    Başını Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın çektiği bazı muhalif kesimler ırkçılık derecesinde ciddi mülteci düşmanlığı ile Türkiye'de yeni bir kaos peşindeler. "Ülke elden gidiyor. Türkiye işgal altında. Ülkemde sığınmacı istemiyoruz" sloganlarıyla toplumsal barış ve uyumu hedef alan yeni bir oyun sahneleniyor.

    Tam da böylesi algı operasyonunun ortasında eski MİT yöneticisi merhum Prof. Dr. Mahir Kaynak'ın akademisyen kızı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan'dan gündem yaratan bir tweet geldi. Arıboğan, "sakin olun tuzak var" uyarısıyla yeni tezgaha şöyle dikkat çekti:

    "Bu tür videolar tahrik etmek için istihbarat servisleri tarafından üretiliyor. Kanmayın! Ev sahiplerinin göçmenlere karşı tepkisel olduğu böyle bir psikolojik ortamda bir yabancının bu videoyu çekip paylaşması için ya gerizekalı ya da hayli ileri zekalı (bilinçli) olması gerekir.

        Herkesin aklını yitirmeye başladığı ve bundan gurur duyup zevk aldığı bir ortamda aklıselim çağrısı en nefret edilen durumdur. Kitabını yazdığım için bilirim. Çalışma alanım kitle psikolojisi. Siz yine bildiğinizi okuyun, ben de bildiğimi söyleyeyim. Sakin olun derim; tuzak var!

        Suriyeli aileler yıllardır Türkiye'de ve yarattığı birtakım sorunlara rağmen yerel halk tarafından tolere edildiler. Afganistan, Pakistan üzerinden gelenler (erkek gruplar) ise tahrikçi bir tavırla yeni devreye girdiler. 'İran' üzerinden geldiler. Kimin istihbaratı diye soranlara!"

        ARIBOĞAN DETAYLARINI TAKVİM.COM.TR'YE ANLATTI
        Peki Prof. Dr. Arıboğan birkaç tweete sığdırdığı paylaşımlarıyla aslında ne demek istedi? Nasıl bir kaos planına dikkat çekti. Aradık, sorduk, çok daha çarpıcı açıklamalarla karşılaştık.

            İşte Arıboğan'ın takvim.com.tr'ye özel yaptığı açıklama:
            AFPAK bölgesi dediğimiz Afganistan ve Pakistan sınırından gelen erkekler İran'ın kapılarını açmasıyla birlikte Türkiye'ye akın ettiler. Söz konusu kişiler arasında asker kökenliler de bulunuyor.

            Ancak bu sayı çok az. Öte yandan Suriye'den aileleriyle gelmiş kişilerle bu kişileri aynı kefeye koymamak lazım. Dolaşıma sokulan videoların çoğu geçmiş tarihli ya da başka ülkelerde yaşanan durumlar sanki Türkiye'de yaşanmış gibi servis ediliyor. Bahsettiğimiz istihbarat servisleri ABD, İran ve Rusya kaynaklı olabileceğini düşünüyorum. Özellikle de Rusya-Ukrayna savaşı ile bir anda NATO ve Batıyla düzelen aramızı bozmak isteyen bazı ülkelerin de parmağı olabilir. Burada önemli olan nokta halkın galeyana gelip kendi başlarına bir işe kalkışmamaları. Halkın şu konuda emin olması lazım Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlet. Devletten çözüm beklenmeli. Kendi kendine çözüm bulmaya kalkmak, linç kültürünün parçası olmak, tahrik edenlerin tahrikine kapılmak, çünkü bunlar tahrik etmek için yapılıyor. İçişleri Bakanımız da söyledi. Bunların çoğu bot hesap. Öncelikle devletimizi beklememiz gerekli.
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            Videolarının yayılmasında istihbarat parmağı mı var?
            Haberler Güncel Afganistan ve Pakistanlı videolarının yayılmasında istihbarat parmağı mı var? Deniz Ülke Arıboğan'dan çarpıcı açıklamalar
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