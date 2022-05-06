Afganistan ve Pakistanlı videolarının yayılmasında istihbarat parmağı mı var? Deniz Ülke Arıboğan'dan çarpıcı açıklamalar

Başını Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın çektiği bazı muhalif kesimler ırkçılık derecesinde ciddi mülteci düşmanlığı ile Türkiye'de yeni bir kaos peşindeler. "Ülke elden gidiyor. Türkiye işgal altında. Ülkemde sığınmacı istemiyoruz" sloganlarıyla toplumsal barış ve uyumu hedef alan yeni bir oyun sahneleniyor.

Tam da böylesi algı operasyonunun ortasında eski MİT yöneticisi merhum Prof. Dr. Mahir Kaynak'ın akademisyen kızı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan'dan gündem yaratan bir tweet geldi. Arıboğan, "sakin olun tuzak var" uyarısıyla yeni tezgaha şöyle dikkat çekti: