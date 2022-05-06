CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan sığınmacı itirafı: Göndereceğiz demenin gerçekliği yok!





SÖYLEMEK ÇOK KOLAY AMA GERÇEKLİĞİ YOK

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinin tam tersi yönde açıklamalar yapan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "'İktidara geldiğimizde hepsini göndereceğiz' söylemek çok kolay, senin içinin yağlarını da eritiyor olabilir ama bunu söylemenin gerçekliği yok." dedi.



CHP KADAR TABANINA NANKÖR BİR PARTİ YOK

Öte yandan yine aynı yayına katılan ve FETÖ'den hapis yatan şarkıcı Atilla Taş, CHP'li Kaftancıoğlu'na zehir zemberek sözler söyledi. Taş, "Korkaksınız, kendi tabanınızı görmezden geliyorsunuz, sırf AK Parti'den oy kapacağım diye, kapamayacaksınız. Yapmadığınız atmadığınız takla kalmadı, bir çok yorgunuz artık sizden. Siz beni kapınızdan sokmuyorsunuz, siz paramla salon vermediniz." dedi.





İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde verdiği pozlarla ilgili de tepki gösteren Taş, "Biz paramızla salon alamazken siz Nagehan'ı (Nagehan Alçı) otobüse alıp bir de poz verdirtiyorsunuz başkanınıza. Nefret ediyorum hepinizden artık. Yani bu nasıl bir çirkinliktir. Nasıl bir korkaklıktır." dedi.