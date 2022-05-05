Muhalefetin Türkiye'yi itibarsızlaştırmak için kurduğu kirli oyunu Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür açıkladı





"MUHALEFET YALANLARINI DÜZELTMEDİ"

Prof. Dr. Bengi Başer denilen birisi var. Daha 2 gün önce tweet attı. Başer "Televizyonlardan duyduğum kadarıyla Türkiye'deki 8 milyon Suriyeli seçmen yapılmış" diyor. Tweetin altında o kadar eleştiri var. İnsanlar diyor bu yalan. Bu bilgiler Göç Başkanlığının dokümanlarında sitesinde var. Nereden gelmiş, ne kadar insan var, sosyolojik yapıları, suç oranları hepsi var. Ama Kemal Bey'e gel anlat. Daha dün Kemal Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağırıyor "Sınırlarımız yol geçen hanı gibi, akın akın göçmen geliyor" diyor. 1 ay önce bu ülkenin ana muhalefet partisi çıkıp "Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan Katar'a satıldı" demedi mi? Ve bunu düzeltti mi? Düzelmedi.





"TÜRKİYE'Yİ İTİBARSIZLAŞTIRMAK İSTİYORLAR"

Bu göçmen meselesi daha vahim bir meseledir. Bakın Türkiye'yi itibarsızlaştırmak istiyorlar. Çünkü Türkiye, dünyada merhamet ve adalet açısından örnek bir ülke tavrı gösterdi. Akdeniz'in karanlık sularında dünyanın vicdanı sızlarken Türkiye onlara sahip çıktı. Hiç birisi (muhalefet) buna kalkıp siyaset üretmediler. Sadece Başkan Erdoğan çıktı ve dünyaya "vicdanınız batsın" diye bas bas bağırdı. Böyle bir Türkiye var ve Esad'a mahkum etmek istiyorlar. O eli kanlı katille görüşüp, bunları zorla oraya götürüp öldürmek istiyorlar. Ve sonra da Türkiye'yi suçlamak istiyorlar. Sen gönderdin öldürdüler gibi kaba, insan aklıyla uymayan bir siyaset üretiyorlar. Bu konuda hakikaten taviz vermememiz gerekiyor.