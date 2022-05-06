Toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor mu? Toplu taşımada maske kalktı mı? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray...

Sabahın ilk saatlerinden bu yana Toplu taşımada maske kalktı mı? Toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor mu sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iki yılı aşkın süredir koronavirüs ile mücadele devam ediyor ve vaka sayılarının ülkemizde azalması sayesinde belirlenen yerlerde maske zorunluluğu kaldırıldı. Sabah işe, okula gidecek olan vatandaşlar Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray gibi toplu taşıma araçlarında maskenin kalkıp kalkmadığını öğrenmek istiyor. İşte güncel gelişmeler...
TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor.
Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz." demişti. Aynı karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.' açıklamasını yapmıştı.