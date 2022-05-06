Toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor mu? Toplu taşımada maske kalktı mı? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray...

Sabahın ilk saatlerinden bu yana Toplu taşımada maske kalktı mı? Toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor mu sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iki yılı aşkın süredir koronavirüs ile mücadele devam ediyor ve vaka sayılarının ülkemizde azalması sayesinde belirlenen yerlerde maske zorunluluğu kaldırıldı. Sabah işe, okula gidecek olan vatandaşlar Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray gibi toplu taşıma araçlarında maskenin kalkıp kalkmadığını öğrenmek istiyor. İşte güncel gelişmeler...