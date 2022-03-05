İsmail Saymaz ile FETÖ'den hapis yiyen şarkıcı Atilla Taş birbirine girdi küfürler havada uçuştu

FETÖ'den hapis yatan şarkıcı Atilla Taş, 'FETÖ'nün medya yapılanması' davası kapsamında aldığı 3 yıl 1 ay 15 günlük aldığı hapis cezasının kalanını yatmak için 2018'de tutuklanmıştı. Taş yaptığı paylaşımla "İsmail Saymaz ve türevleri yüzünden 1 yıl daha hapis yatmak zorunda kaldığını" belirtti. Saymaz ise Taş'ın kendisine hediye ettiği kitabı paylaşarak, 'cezaevi anılarını yazdığın kitabını "Güzel adam, güzel dost" diye yazarak, bana armağan ettin' ifadelerini kullandı.
"GİZLİ BİR ELEMAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Atilla Taş ve gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesapları Twitter üzerinden bir tartışma yaşadı. Taş, Saymaz'ın yaptığı bir paylaşım nedeniyle cezaevinde kaldığını belirterek, "Gizli bi eleman olduğunu düşünüyorum. O kadar zıplıyosun kimse tık demiyor!" ifadelerini kullandı.
Saymaz ise Twitter hesabından yaptığı "Evet, @AtillaTasNet ben tweet atarak, cezaevinde kalmana yol açtım (!) Ve sen de cezaevi anılarını yazdığın kitabını "Güzel adam, güzel dost" diye yazarak, bana armağan ettin" dedi.