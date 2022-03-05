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    • Güncel
    • 05.03.2022 08:55
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    • 05.03.2022 09:01
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    İsmail Saymaz ile FETÖ'den hapis yiyen şarkıcı Atilla Taş birbirine girdi küfürler havada uçuştu

    2018 yılında kalan cezasını yatmak için FETÖ'den tutuklanan şarkıcı Atilla Taş, gazeteci İsmail Saymaz’ın hedef göstermesi üzerine 1 yıl fazla hapis yatmak zorunda kaldığını iddia etti. Atilla Taş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsmail Saymaz'a "Bak İsmail Saymaz, senden bir yıl alacağım var! Gizli bir eleman olduğunu düşünüyorum. O kadar zıplıyosun kimse tık demiyor! Atatürk’ü sevmezdin tapar oldun! Ama bu kez çok pis bir adama çattın! çözeceğim seni olm!" ifadeleriyle verdi veriştirdi.

    Yiyin birbirinizi

    FETÖ'den hapis yatan şarkıcı Atilla Taş, 'FETÖ'nün medya yapılanması' davası kapsamında aldığı 3 yıl 1 ay 15 günlük aldığı hapis cezasının kalanını yatmak için 2018'de tutuklanmıştı. Taş yaptığı paylaşımla "İsmail Saymaz ve türevleri yüzünden 1 yıl daha hapis yatmak zorunda kaldığını" belirtti. Saymaz ise Taş'ın kendisine hediye ettiği kitabı paylaşarak, 'cezaevi anılarını yazdığın kitabını "Güzel adam, güzel dost" diye yazarak, bana armağan ettin' ifadelerini kullandı.

    "GİZLİ BİR ELEMAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
    Atilla Taş ve gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesapları Twitter üzerinden bir tartışma yaşadı. Taş, Saymaz'ın yaptığı bir paylaşım nedeniyle cezaevinde kaldığını belirterek, "Gizli bi eleman olduğunu düşünüyorum. O kadar zıplıyosun kimse tık demiyor!" ifadelerini kullandı.

    Saymaz ise Twitter hesabından yaptığı "Evet, @AtillaTasNet ben tweet atarak, cezaevinde kalmana yol açtım (!) Ve sen de cezaevi anılarını yazdığın kitabını "Güzel adam, güzel dost" diye yazarak, bana armağan ettin" dedi.

        Atiila Taş'ın paylaşımları şöyle:

        "Hazır İsmail saymaz muhabbeti açılmışken, O ve türevleri yüzünden 1 yıl daha hapis yatmak zorunda kaldım. Şimdi o halk tv'den yüzbinler
        kazanırken ben yurtdışına bile çıkamıyorum! :) Seninle bütün bu halkın önünde hesaplaşacağız."

        REST ÇEKTİ: YİYOR ÇIKART
        "Yiyosa Halk TV'ye davet et orada anlatayım yediğin naneyi, yerse tabi! Benim ömrümden bir yılımı nasıl çaldığını!

        Aynı İsmail Saymaz biz mahkemede serbest kalınca bir tweet atarak fetöcüleri serbest bıraktılar diyor ve biz bir yıl daha hapiste kalıyoruz!"

        'İSMAİL SAYMAZ'A SAKIN GÜVENMEYİN'
        Bak İsmail Saymaz, senden bir yıl alacağım var! Gizli bi eleman olduğunu düşünüyorum. O kadar zıplıyosun kimse tık demiyor! bana yaptıkları gibi almıyorlar mesela! Atatürk'ü sevmezdin tapar oldun! Ama bu kez çok pis bi adama çattın! çözeceğim seni olm!. Beni arayıp abi çok özür dilerim. Olayların buraya geleceğini bilmiyordum dedin. Ben de sana inandım. Anlat İsmail duysun insanlar!. Anlatsana olm bunu yazdırmak için sarfettiğin cümleleri, pişmanlığını anlatsana olm! Niye sustun? Bu gece üzdüğüm herkesten özür dilerim. Ama İsmail Saymaz'a sakın güvenmeyin!."



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        Haberler Güncel İsmail Saymaz ile FETÖ'den hapis yiyen şarkıcı Atilla Taş birbirine girdi küfürler havada uçuştu
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