Açık cezaevi korona izinleri bu ay son mu? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? CTE Adalet Bakanlığı: 31 Mayıs'ta izinler bitecek mi?

Açık cezaevi izinleri hakkında aramalar hız kazandı. Pandemi sebebiyle açık cezaevlerinde bulunan hükümlülere, 15 Nisan 2020'de izin verilmişti. Bu izin ikişer aylık periyodlar halinde 12 defa uzatıldı. Bu sürede korona virüs izninden 200 bin mahkum yararlandı. 120 bin hükümlünün de bu sürede cezası tamamlandı. Son olarak izinler 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Bu ay sürenin bir kez daha uzatılıp uzatılmayacağı merak edildi. Adalet Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Açık cezaevi korona izinleri bu ay son mu? CTE Adalet Bakanlığı: 31 Mayıs'ta izinler bitecek mi? İşte merak edilenler!