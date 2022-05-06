SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den Ümit Özdağ'a tepki: Bu pis bir kumpas bayağı bir tezgah

Başta İçişleri Bakanımız olmak üzere terörle mücadeleyi inançla, imanla ve iradeyle yürüten kim varsa milletimizin desteği sonuna kadar arkalarındadır. Bu saygın isimlere kim ya da kimler hakarete yeltenmişse hepsini birden şiddetle kınadığımız ve kınayacağımız tartışmasızdır.