SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den Ümit Özdağ'a tepki: Bu pis bir kumpas bayağı bir tezgah

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Twitter hesabından sert açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin hedefinde ise İçişleri Bakanlığı'na giden Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ vardı.
Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:
"Türkiye'miz maksadı bulanık, meşrebi buruşuk, meselesi bunalım çıkarmak olan müflis odaklar eliyle karanlık bir ortama sürüklenmek, kavga ve kargaşa iklimine sokulmak istenmektedir. Kaldı ki dış tazyik ve telkinlerin refakatiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okunmaktadır.
Türk milleti gelişmeleri kaygıyla takip etmektedir. Nereye ve hangi çevrelere hizmetkarlık yaptıkları sır olmayan menfur zihniyetlerin siyasi kamuflaja bürünerek sokak üslubuna heveslenmeleri, bu vesileyle toplum huzurunu zehirleme teşebbüsleri çok ciddi bir tehdittir.