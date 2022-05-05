Trabzonspor'un şampiyon olduğu gecede Berat Albayrak'tan yürek ısıtan hareket: Stadyuma giremeyen engelli vatandaşı locasına aldı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmayı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, babası Sadık Albayrak ile birlikte izledi.
Dev maç öncesi dikkat çeken bir olay yaşandı.
ENGELLİ VATANDAŞ İÇERİ GİREMEYİNCE ALBAYRAK DEVREYE GİRDİ
Trabzonspor'un şampiyonluk maçını izlemek için stada gelen Emre Vural isimli engelli vatandaş içeri giremedi. Bu noktada Berat Albayrak devreye girdi.
Vural'ı locasına alan Albayrak, genç adamın takımının şampiyonluğunu izlemesini sağladı.
"BERAT ALBAYRAK'A KALPTEN TEŞEKKÜRLER"
Emre Vural isimli engelli vatandaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Bakan Albayrak'a teşekkür edip iyi dileklerini ileten Vural, "Hayatım boyunca hayalini kurduğum maçı kendime yer bulamadığım için az daha izleyemeyecektim. Ta ki Berat Albayrak, devreye girene kadar. Bu tarihi maçta kendi locasında bizi misafir eden değerli büyüğüm Berat Albayrak'a kalpten teşekkürler" paylaşımında bulundu.