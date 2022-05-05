Trabzonspor'un şampiyon olduğu gecede Berat Albayrak'tan yürek ısıtan hareket: Stadyuma giremeyen engelli vatandaşı locasına aldı





"BERAT ALBAYRAK'A KALPTEN TEŞEKKÜRLER"

Emre Vural isimli engelli vatandaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.



Bakan Albayrak'a teşekkür edip iyi dileklerini ileten Vural, "Hayatım boyunca hayalini kurduğum maçı kendime yer bulamadığım için az daha izleyemeyecektim. Ta ki Berat Albayrak, devreye girene kadar. Bu tarihi maçta kendi locasında bizi misafir eden değerli büyüğüm Berat Albayrak'a kalpten teşekkürler" paylaşımında bulundu.