



MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Malezya Kralı ile olan görüşmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



İkili ilişkiler ve Rusya - Ukrayna savaşının masaya yatırıldığı görüşmede Başkan Erdoğan, Macron'u yeniden seçilmesi nedeniyle kutladı.







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