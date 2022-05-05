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    • 05.05.2022 20:52
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmeden sürüyor. Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler masaya yatırıldı. Erdoğan, yeniden seçilen Macron'u tebrik etti.

    Başkan Erdoğan’dan kritik temas!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği tam gaz devam ediyor.

    Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI
    Görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rohinga Müslümanlarının durumu dahil bölgesel konular ele alındı.




    RAMAZAN BAYRAMI TEBRİĞİ
    Erdoğan ile Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.



    MACRON İLE GÖRÜŞTÜ
    Başkan Erdoğan, Malezya Kralı ile olan görüşmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İkili ilişkiler ve Rusya - Ukrayna savaşının masaya yatırıldığı görüşmede Başkan Erdoğan, Macron'u yeniden seçilmesi nedeniyle kutladı.


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