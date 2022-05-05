Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği tam gaz devam ediyor.
Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI
Görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rohinga Müslümanlarının durumu dahil bölgesel konular ele alındı.
RAMAZAN BAYRAMI TEBRİĞİ
Erdoğan ile Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.
MACRON İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Malezya Kralı ile olan görüşmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkili ilişkiler ve Rusya - Ukrayna savaşının masaya yatırıldığı görüşmede Başkan Erdoğan, Macron'u yeniden seçilmesi nedeniyle kutladı.