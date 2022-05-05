CHP'li Özgür Özel'den ittifak ortağı HDP'ye cansiparane destek! "Görüntüler kabul edilemez"

ŞEHİT ÇOCUĞU POLİSTEN TEPKİ

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ve bundan HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki aileler, Ankara'da HDP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı. Bunun üzerine binadan çıkan aralarında HDP'li vekil Ayşe Acar Başaran'ın da olduğu isimler, ailelere saldırdı.