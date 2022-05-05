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    • Güncel
    • 05.05.2022 19:11
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    • 05.05.2022 19:25
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    CHP'li Özgür Özel'den ittifak ortağı HDP'ye cansiparane destek! "Görüntüler kabul edilemez"

    Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel geçtiğimiz gün Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasının ardından adliye önünden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsizce ifadelerde bulunmuş ve açıklamalarının ardından çokça eleştirilmişti. Aynı Özgür Özel iş PKK işbirlikçileri olunca avukatlığa savundu... Özel, HDP'li Ayşe Acar Başaran ile polisler arasında çıkan tartışmanın ardından paylaşımda bulunarak "görüntüler kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

    Özel’den ittifak ortağı HDP’ye cansiparane destek

    Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileleri temsilen sabah saatlerinde 3 baba, HDP Genel Merkezi binası önüne gelerek siyah çelenk bıraktı. Basın açıklaması yapan babaların ayrılmasının ardından HDP'liler, güvenlik önlemi alan polislerle tartıştı.

    Uyarılara rağmen polise mukavemette bulunan HDP'lilere biber gazıyla müdahale edildi. Bir polis memurunun parmağından hafif yaralandığı olayda, 6 HDP'li gözaltına alındı.

    ŞEHİT ÇOCUĞU POLİSTEN TEPKİ
    Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ve bundan HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki aileler, Ankara'da HDP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı. Bunun üzerine binadan çıkan aralarında HDP'li vekil Ayşe Acar Başaran'ın da olduğu isimler, ailelere saldırdı.

        Kapı önündeki polislere de bağıran HDP vekili Başaran'a, şehit çocuğu da olan bir polis, "Babamın kanının hesabını sordum mu sana?" diyerek tepki gösterdi.

        HDP'YE CANSİPARANE DESTEK
        CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaşananlar sonrasında ittifak ortakları HDP'ye arka çıktı. Özel, "HDP önünde yaşanan görüntüleri kabul edilemez buluyoruz." dedi.

        "GÖRÜNTÜLER KABUL EDİLEMEZ"
        Özel paylaşımında şunları söyledi:

        "HDP Genel Merkezi önünde yaşanan görüntüleri ve Ayşe Acar Başaran'a yönelik ifadeleri kabul edilemez buluyoruz. Bu yaşananlar demokrasiye, demokratik siyasete inancı sarsmaktan başka işe yaramaz. Bunun kimseye faydası yoktur, ülkeye hiç faydası yoktur."
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        Haberler Güncel CHP'li Özgür Özel'den ittifak ortağı HDP'ye cansiparane destek! "Görüntüler kabul edilemez"
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