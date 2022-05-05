CHP'li Özgür Özel'den ittifak ortağı HDP'ye cansiparane destek! "Görüntüler kabul edilemez"

Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileleri temsilen sabah saatlerinde 3 baba, HDP Genel Merkezi binası önüne gelerek siyah çelenk bıraktı. Basın açıklaması yapan babaların ayrılmasının ardından HDP'liler, güvenlik önlemi alan polislerle tartıştı.
Uyarılara rağmen polise mukavemette bulunan HDP'lilere biber gazıyla müdahale edildi. Bir polis memurunun parmağından hafif yaralandığı olayda, 6 HDP'li gözaltına alındı.
ŞEHİT ÇOCUĞU POLİSTEN TEPKİ
Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ve bundan HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki aileler, Ankara'da HDP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı. Bunun üzerine binadan çıkan aralarında HDP'li vekil Ayşe Acar Başaran'ın da olduğu isimler, ailelere saldırdı.