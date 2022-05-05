Dijital zorbalardan İslam düşmanlığı! Sosyal medya şirketleri Müslüman karşıtlığıyla ilgili şikayetleri duymazdan geliyor

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) tarafından hazırlanan raporda, Meta, Twitter ve Google şirketlerinin 2019'da terör ve şiddet içeren paylaşımları kaldırma çağrısını desteklediği yönünde yaptığı ortak bildiriye atıfta bulunularak, "Basın açıklamalarının boş vaatlerden başka bir şey olmadığı bir kez daha kanıtlandı." ifadesine yer verildi.