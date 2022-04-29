SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün kendisine tehditler savuran CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel hakkında dün Suudi Arabistan seyahati öncesinde şunları söylemişti "Tabii bu zatın ifadeleri tamamıyla şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum belki olmayacak ama en azından manevi tazminat noktasında başındaki ağababası nasıl Man Adası olaylarından bedel ödediyse tabii aynı durum şimdi bunun için de avukatlarımız davaları açıyorlar. Sadece bu değil. Bunlarla beraber aynı şekilde hareket eden ağzı bozuk tipler kimlerse bunların hepsine avukatlarımız davalarını açacaklar." Başkan Erdoğan'ın avukatları da bugün hareket geçti.

250 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açıklaması şu şekilde:

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel , 26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kişilik haklarını ihlal edici mahiyette gerçek dışı itham ve isnatlarda bulunmuştur. Bu açıklamaları nedeniyle Özgür Özel aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250.000 TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.