PKK'nın gelini Semra Güzel skandalından sonra gözler 12 Mayıs'ta: AYM delilleri detaylı inceleyecek

Yüksek Mahkeme, 12 Mayıs'taki Genel Kurul gündemine, HDP'nin kapatılması davasında sunulan ek delillere ilişkin taleplerin incelenmesini aldı.
Anayasa Mahkemesi, aralarında HDP'li Semra Güzel ile ilgili dosyanın da yer aldığı ek delillere ilişkin talepleri inceleyerek, sunulan ek delillerin dava dosyasına girip girmemesini karara bağlayacak.
PKK'NIN GELİ SEMRA GÜZEL İLE İLGİLİ GÖRÜNTÜLER DOSYADA
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili soruşturma dosyasında yer alan bilgi ve belgeler de kapatma davasına ek delil olarak konulması için Anayasa Mahkemesine gönderilmişti.