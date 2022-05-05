PKK'nın gelini Semra Güzel skandalından sonra gözler 12 Mayıs'ta: AYM delilleri detaylı inceleyecek

PKK'NIN GELİ SEMRA GÜZEL İLE İLGİLİ GÖRÜNTÜLER DOSYADA

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili soruşturma dosyasında yer alan bilgi ve belgeler de kapatma davasına ek delil olarak konulması için Anayasa Mahkemesine gönderilmişti.