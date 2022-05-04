FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin soruşturmada detaylar ortaya çıktı: Darbeciler 2004-2015 mezunu





927 FETÖCÜ PİLOT İHRAÇ EDİLDİ

Soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden bugüne kadar FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı subay, astsubay ve diğer personel olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen sayının tam 6 bin 492 kişi olduğu belirlendi. İhraç edilen jet pilotu subay sayısının ise 927 olduğu ortaya çıktı.