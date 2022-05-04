FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin soruşturmada detaylar ortaya çıktı: Darbeciler 2004-2015 mezunu

Seçilmiş iktidara yönelik 15 Temmuz 2016'da düzenlenen silahlı darbe girişimiyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin detaylara yer verildi. Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi'nin titizlikle yürüttüğü soruşturmada FETÖ üyesi havacı tuğgeneral, tümgeneral rütbesinde olan subayların sorguları da yer aldı. 2004 ile 2015 yılları arasında Hava Harp Okulu'ndan mezun edilen subayların darbe girişiminde büyük rol üstlendiğine yer verilen dosyada yer alan detaylardan bazıları şöyle oldu:
400'e yakın şüphelinin bulunduğu dosyada, 500 civarında mağdur bulunuyor. Şüpheliler arasında olay tarihinde Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı olan eski tuğgeneral Bekir Ercan Van da bulunuyor. FETÖ'cü Van'ın, Hava Harp Okulu'ndaki yıllar önce başlayan yapılanmanın planlayıcısı olduğu soruşturma dosyasında yer aldı.
Darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu Komutanı olan eski tümgeneral Fethi Alpay ile jet pilotlarına TBMM'nin bombalanması talimatını veren eski kurmay albay Hasan Hüsnü Balıkçı da FETÖ'nün yetiştirdiği örgüt üyelerindendi.