Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan FETÖ açıklaması: Yurt içinde eylem gücünü yitirdi





'NEFES ALDIRMADIK'

Türkiye 2016'da kritik bir karar alarak terörle mücadelede strateji değiştirdi. Savunma yerine, kaynağında yok etme prensibi ile operasyonlar yürütülmeye başlandı. Teröre karşı topyekûn mücadele anlayışı ortaya kondu. Terörü kaynağında bulup yok etme, kesintisiz operasyonlarla terör örgütlerinin faaliyet gösterdiği her alanın baskı altına alınması yani alan hâkimiyeti, yurt içi ve buna arka bahçe olan sahaların temizlenmesi, savunma yerine taarruz, lojistik, yardım ve terör lobileri gibi tüm alanların kontrol edilmesi sayesinde hiçbir terör örgütüne nefes aldırmadık.



Teröristleri hayal edemeyecekleri ve akıllarının ucundan bile huzurumuzu bozmayı geçiremeyecekleri noktaya getirene kadar, yani terörün tüm kırıntıları yok oluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.