FETÖ örgüte yeni üyeler kazandırmak için katalog evliliklere ağırlık verdi.

ELEMAN VE FİNANSAL KAYNAK

Hürriyet'in haberine göre çöpçatanlık için başvurulanlara ise 20 Mart 2022 için randevu verildi. Örgüt, "çöpçatanlık" buluşmasından kişi başı da 25 pound (481 lira) topladı. Bu yöntemle örgütü yeni elemanlar kazandıran FETÖ, ayrıca örgüte de finansal kaynak sağlamış oldu.

Öte yandan Denizli'de polisin FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yaptığı operasyonda aralarında ihraç edilen doçent ve akademisyenlerin de bulunduğu 11 kişi tutuklandı.