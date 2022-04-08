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    • 08.04.2022 19:32
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    Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sağlık yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

    Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü saklandıkları ikametlerde yakalandı. Aralarında eski doktor, doçent, sağlık memuru, araştırma görevlisi ve sağlık teknisyenin de bulunduğu hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

    FETÖ’nün sağlık yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.



    Bu kapsamda örgütün "sağlık yapılanması" içinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle yargılandıkları davalarda hapis cezası kesinleşen hükümlülerin, kent merkezindeki evlerde saklandıkları belirlendi.



    8 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
    "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte bilerek isteyerek yardım etmek"     suçundan ceza aldığı belirlenen 11 hükümlü, ekiplerin 8 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda yakalandı.



        DOKTOR, DOÇENT, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ...
        Aralarında eski doktor, doçent, sağlık memuru, araştırma görevlisi ve sağlık teknisyenin de bulunduğu hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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        Kasaba doktoru
        Haberler Güncel Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sağlık yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
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