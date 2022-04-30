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    • 01.05.2022 00:09
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    Ekrem İmamoğlu'nun ajans balonu patladı! Şehit Eren Bülbül'ü tanımayacak kadar bu millete uzaklar: Tepki çeken paylaşım

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladığı mesajında büyük bir skandala imza attı. İmamoğlu, şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafı yerine 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminde rol alan Rahman Başel'in görselini paylaştı. Bu durum büyük bir tepkiyle karşılanırken İBB'nin hizmeti bir kenara bırakıp ajanslara PR için aktardığı paraların boşa gittiğini de gözler önüne serdi.

    İmamoğlu’ndan tepki çeken paylaşım! Eren Bülbül...

    Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk düğümü çözüldü... 2021-2022 Ahmet Çalık sezonunun 9. haftasından beri liderliğini sürdüren Trabzonspor, şampiyonluğunu resmen ilan etti.



    Bu gelişmenin ardından Türkiye'nin dört bir yanı adeta bayram yerine döndü


    Trabzonspor'a gönül vermiş taraftarlar, konvoy yaparak meşalelerle kutlamalara başladı. Şampiyon takıma da tebrik mesajları peş peşe geldi.



    İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM!
    Tebrik mesajı yayımlayan isimlerden biri de aslen Trabzonlu olan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.



        Ancak İmamoğlu'nun yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.



        EREN BÜLBÜL YERİNE O İSMİ PAYLAŞTILAR
        İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı söz konusu paylaşımda, şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafı yerine 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminde rol alan Rahman Başel'in görselini paylaştı.



        AJANS PATLADI
        Trabzonlu İmamoğlu'nun, Trabzon'a mal olmuş şehit Eren Bülbül'ü bilmiyor olması büyük bir skandalı gözler önüne sererken, hizmeti bir kenara bırakıp PR'a odaklanan İBB'nin paralarının liyakatsiz bir ajans ekibine gittiğini de ayyuka çıkardı.
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        İmamoğlu’ndan tepki çeken paylaşım! Eren Bülbül...
        Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'nun ajans balonu patladı! Şehit Eren Bülbül'ü tanımayacak kadar bu millete uzaklar: Tepki çeken paylaşım
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