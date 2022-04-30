Ekrem İmamoğlu'nun ajans balonu patladı! Şehit Eren Bülbül'ü tanımayacak kadar bu millete uzaklar: Tepki çeken paylaşım

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM!
Tebrik mesajı yayımlayan isimlerden biri de aslen Trabzonlu olan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.
- Güncel
- 30.04.2022 23:58
- -
- Son Güncelleme:
-
- 01.05.2022 00:09
İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM!
Tebrik mesajı yayımlayan isimlerden biri de aslen Trabzonlu olan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.
Ancak İmamoğlu'nun yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.
EREN BÜLBÜL YERİNE O İSMİ PAYLAŞTILAR
İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı söz konusu paylaşımda, şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafı yerine 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminde rol alan Rahman Başel'in görselini paylaştı.
AJANS PATLADI
Trabzonlu İmamoğlu'nun, Trabzon'a mal olmuş şehit Eren Bülbül'ü bilmiyor olması büyük bir skandalı gözler önüne sererken, hizmeti bir kenara bırakıp PR'a odaklanan İBB'nin paralarının liyakatsiz bir ajans ekibine gittiğini de ayyuka çıkardı.